Corpos estranhos no reto geralmente são objetos que foram inseridos no reto mas que também podem ter sido engolidos.

Objetos que foram intencionalmente inseridos no reto ou engolidos podem ficar presos.

Os sintomas dependem do tamanho e do formato do objeto e se há ou não alguma complicação.

O diagnóstico toma por base os resultados do exame físico, de radiografias e de uma tomografia computadorizada.

Se o médico não conseguir remover o objeto sem um instrumento de retração, ele será removido cirurgicamente.

O reto é a seção do trato digestivo acima do ânus, onde as fezes são mantidas antes de serem expelidas do corpo pelo ânus.

O ânus é a abertura, na extremidade do trato digestivo, pelo qual as fezes saem do corpo.

(consulte também Considerações gerais sobre o ânus e o reto).

Objetos engolidos como, por exemplo, palitos de dente, ossos de frango ou espinhas de peixe, podem ficar presos na junção entre o ânus e o reto (a denominada junção anorretal). Igualmente, pontas de enemas, esponjas ou instrumentos cirúrgicos, termômetros e objetos usados para estímulo sexual podem ficar não intencionalmente presos no reto após passarem pelo ânus. É possível que pacotes de drogas inseridos para tentar ocultá-los da polícia sejam inseridos intencionalmente, mas fiquem presos sem querer.

Sintomas de corpos estranhos no reto Uma dor repentina e intensa durante a evacuação sugere que um corpo estranho, geralmente na junção anorretal, está penetrando o revestimento retal ou anal. Outros sintomas dependem do tamanho e da forma do corpo estranho, do tempo de permanência no local e da eventualidade de ter perfurado o ânus ou o reto e ter causado infecção.

Diagnóstico de corpos estranhos no reto Exame médico

Às vezes, exames de imagem do abdômen e tórax É possível que o médico consiga sentir o objeto através do toque retal com o dedo enluvado durante um exame. Radiografias do abdômen e do tórax podem ajudar o médico a identificar o objeto e determinar se houve ou não alguma complicação. Uma tomografia computadorizada (TC) pode ser realizada caso não seja possível identificar o objeto por meio de radiografias.