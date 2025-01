Os sintomas do transtorno de despersonalização/desrealização podem ter início de maneira gradativa ou súbita. Os episódios podem durar apenas horas, dias, semanas, meses ou anos. Os episódios podem envolver despersonalização, desrealização ou ambos.

A intensidade dos sintomas pode aumentar ou diminuir. Porém, quando o transtorno é grave, sintomas podem estar presentes e permanecer na mesma intensidade por anos ou até décadas.

Os sintomas da despersonalização envolvem

Sentir-se separado do corpo, mente, sentimentos e/ou sensações

A pessoa também pode dizer que se sente irreal ou como se fosse um autômato, sem controle sobre o que faz ou diz. Ela pode se sentir física ou emocionalmente entorpecida. Essas pessoas podem descrever a si mesmas como um observador de sua própria vida ou como um “zumbi”.

Os sintomas da desrealização envolvem

Sentir desligado do ambiente que o rodeia (pessoas, objetos ou tudo), que parece ser falso

É possível que a pessoa sinta como se estivesse em um sonho ou em uma neblina ou como se uma parede de vidro ou um véu a separasse do ambiente que a rodeia. O mundo parece sem vida, sem cor ou artificial. Ela pode ter a impressão de que o mundo está distorcido. Por exemplo, os objetos podem parecer turvos ou anormalmente claros, ou podem parecer planos ou menores ou maiores do que são. Os sons podem parecer mais altos ou mais baixos do que são. O tempo pode parecer andar muito lento ou muito rápido.

Os sintomas quase sempre causam muito desconforto. Algumas pessoas os acham intoleráveis. Ansiedade e depressão são frequentes. Muitas pessoas têm medo de que os sintomas resultem de lesão cerebral irreversível. Muitas se preocupam se elas existem de fato ou verificam repetidamente se suas percepções são reais.

Estresse, piora da depressão ou ansiedade, ambientes novos ou superestimulantes e falta de sono podem piorar os sintomas.

Os sintomas são quase sempre persistentes. A pessoa pode ter sintomas o tempo todo, ou os sintomas podem aparecer e desaparecer, passando alguns períodos sem sintomas.

Muitas vezes, a pessoa tem uma grande dificuldade em descrever seus sintomas e pode temer ou acreditar que está ficando louca. No entanto, a pessoa sempre permanece consciente de que suas experiências de desconexão não são reais, mas que se tratam apenas do modo como ela se sente. Essa consciência é o que separa o transtorno de despersonalização/desrealização de um transtorno psicótico. As pessoas com um transtorno psicótico, tal como a esquizofrenia, têm pensamentos que não são consistentes com a realidade, mas não percebem que são diferentes dos pensamentos habituais.