Se as memórias perdidas não forem recuperadas ou se a necessidade de recuperar a memória for urgente, as técnicas de recuperação da memória costumam ser eficazes. Incluem

Hipnose

Entrevistas com intervenção medicamentosa (entrevistas realizadas após a administração intravenosa de um sedativo, como um barbitúrico ou um benzodiazepínico)

O médico recorre à hipnose e a entrevistas com intervenção medicamentosa para reduzir a ansiedade associada aos períodos esquecidos e para penetrar ou contornar as defesas que a pessoa criou para proteger-se contra a lembrança de experiências ou conflitos dolorosos.

Contudo, o médico toma o cuidado de não sugerir o que deveria ser lembrado (e, com isso, criar uma memória falsa) nem provocar ansiedade extrema. Relembrar as circunstâncias traumáticas que deram origem à perda de memória costuma ser muito angustiante.

Além disso, as lembranças recuperadas por meio dessas técnicas podem não ser precisas e podem necessitar confirmação por outra pessoa ou fonte. Por isso, antes da hipnose ou de uma entrevista com intervenção medicamentosa, o médico informa à pessoa que as lembranças recuperadas com essas técnicas podem ou não ser exatas e pede o consentimento da pessoa para prosseguir.

Além disso, o médico tenta tranquilizar a pessoa com amnésia dissociativa dizendo que ele quer ajudar. Em alguns casos, as pessoas que sofreram abuso, principalmente durante a infância, desconfiam de terapeutas e, às vezes, acreditam que serão exploradas ou abusadas pelo terapeuta ou que ele irá impor memórias desconfortáveis em vez de ajudá-las a recuperar as memórias verdadeiras.

Preencher todas as lacunas da memória contribui para o restabelecimento da continuidade em relação à identidade pessoal e do senso de self.