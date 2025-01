College of Physicians and Surgeons, Columbia University

O transtorno da compulsão alimentar periódica é um transtorno alimentar caracterizado pelo consumo repetido de quantidades excepcionalmente grandes de alimentos (comer compulsivamente) acompanhado de um sentimento de perda de controle durante o episódio de compulsão alimentar. Os episódios de alimentação compulsiva não são seguidos por tentativas de compensar a ingestão excessiva de alimentos, por exemplo, livrando o corpo do excesso de alimento consumido (purgação).

O transtorno da compulsão alimentar periódica é mais comum em pessoas com sobrepeso ou obesidade.

A pessoa come grandes quantidades rapidamente, não purga e seu comportamento lhe causa muita angústia.

O médico faz o diagnóstico com base no modo pelo qual a pessoa descreve seu comportamento.

O tratamento visa a ajudar a pessoa a controlar a compulsão alimentar e inclui terapia cognitivo-comportamental, inibidores seletivos de recaptação da serotonina (ISRS, um tipo de antidepressivo) e medicamentos estimulantes.

Programas de perda de peso, alguns medicamentos para redução de peso e medicamentos estimulantes podem ajudar a controlar o peso.

Via de regra, aproximadamente 3,5% das mulheres e 2% dos homens têm transtorno da compulsão alimentar periódica. Mas o transtorno se torna mais comum com o aumento do peso corporal. Em alguns programas de redução de peso, 30% das pessoas com obesidade ou mais têm o transtorno.

A maioria das pessoas com o transtorno da compulsão alimentar periódica tem sobrepeso ou obesidade, e o transtorno contribui para o consumo excessivo de calorias. Ao contrário, a maioria das pessoas com bulimia nervosa tem um peso normal e as pessoas com anorexia nervosa são magras. As pessoas com transtorno da compulsão alimentar tendem a ser mais velhas que as que sofrem de anorexia ou bulimia e quase a metade é do sexo masculino.

Sintomas do transtorno da compulsão alimentar periódica Durante um episódio de compulsão alimentar, a pessoa ingere uma quantidade de alimentos muito maior que a maioria das pessoas consumiria em um período semelhante e em circunstâncias semelhantes. As circunstâncias e a cultura são importantes porque a quantidade considerada excessiva para uma refeição normal pode diferir da quantidade considerada excessiva para uma refeição comemorativa. Durante e após os episódios de compulsão alimentar, a pessoa sente como se tivesse perdido o controle e se sente angustiada. A pessoa com o transtorno da compulsão alimentar periódica não compensa a ingestão excessiva de alimentos ao praticar purgação (autoinduzindo o vômito ou utilizando incorretamente laxantes, diuréticos ou enemas), exercícios em excesso ou jejum. A compulsão alimentar ocorre em episódios, ao contrário da superalimentação constante. É possível que a pessoa com transtorno da compulsão alimentar periódica também: Coma bem mais rápido que o normal

Coma até se sentir desconfortável

Coma grandes quantidades de alimentos, mesmo estando sem fome

Coma sozinha para não ficar constrangida

Sinta-se desgostosa, deprimida ou culpada após um episódio de alimentação excessiva O transtorno da compulsão alimentar periódica causa angústia à pessoa que o tem, sobretudo se ela estiver tentando perder peso. Essas pessoas estão mais propensas a ter depressão ou ansiedade em comparação àquelas que não apresentam o transtorno. Além disso, as pessoas com obesidade e transtorno da compulsão alimentar periódica são mais propensas a ter preocupação com a forma física, com o peso ou ambos, do que as pessoas obesas que não comem compulsivamente.

Diagnóstico do transtorno da compulsão alimentar periódica Avaliação médica O médico diagnostica o transtorno da compulsão alimentar periódica quando A pessoa relata ter episódios em que come compulsivamente no mínimo uma vez por semana durante três meses ou mais.

Os episódios de compulsão alimentar são acompanhados da sensação de perda de controle sobre a alimentação.

A pessoa apresenta os sintomas e comportamento característicos.

Tratamento do transtorno da compulsão alimentar periódica Psicoterapia

Determinados antidepressivos e medicamentos estimulantes

Possivelmente medicamentos para redução de peso e supressores do apetite

Possivelmente, grupos de autoajuda e programas de redução de peso convencionais Os seguintes tratamentos podem ajudar: A terapia cognitivo-comportamental pode ajudar a controlar os episódios de compulsão alimentar em longo prazo, mas tem pouco efeito sobre o peso corporal.

A psicoterapia interpessoal é tão eficaz quanto a terapia cognitivo-comportamental, mas também tem pouco efeito sobre o peso corporal.

Os medicamentos estimulantes (por exemplo, os utilizados para tratar o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade [TDAH]) e os inibidores seletivos de recaptação da serotonina (um tipo de antidepressivo), tais como a fluoxetina, podem ajudar a pessoa a parar de ter episódios de compulsão alimentar por um curto período e podem resultar em perda de peso.

Os medicamentos para redução do peso (por exemplo, o orlistate) ou supressores do apetite (por exemplo, o topiramato) podem ajudar com a perda de peso.

Grupos de autoajuda que seguem os princípios dos Alcoólicos Anônimos (por exemplo, os Hiperfágicos Anônimos e os Dependentes de Comida Anônimos) podem ser facilmente encontrados, mas a sua eficácia é desconhecida.

Programas comportamentais de redução de peso convencionais podem ajudar a pessoa a perder peso e a parar de ter episódios de compulsão alimentar por um curto período, mas geralmente a pessoa tende a voltar a comer compulsivamente.

É possível que seja realizada cirurgia para tratar a obesidade grave, mas os efeitos sobre a compulsão alimentar são desconhecidos.