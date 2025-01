Na maioria das pessoas que tomam analgésicos para dores crônicas, a intensidade de dor varia ao longo do dia. A intensidade varia com base em vários fatores, como:

As características dos nervos afetados (por exemplo, com que rapidez podem enviar sinais e onde os nervos estão localizados)

Atividades que possam causar dor (tais como movimentar-se ou tocar a área afetada)

Estresse

Dose ou cronograma de analgésicos

Dependendo da gravidade da dor, os seguintes tipos de medicamentos podem ser utilizados para tratar a dor crônica:

Às vezes, combinações de medicamentos são mais eficazes em aliviar a dor do que um único medicamento.

Em geral, a dor crônica é inicialmente tratada com paracetamol ou com medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), como ibuprofeno ou naproxeno. Os AINEs não só aliviam a dor como também podem reduzir a inflamação que muitas vezes acompanha e agrava a dor. No entanto, se tomados em doses elevadas ou por um longo tempo, os AINEs podem ter efeitos colaterais sérios, incluindo irritação do revestimento do estômago, aumento da tendência para sangrar, problemas renais e aumento no risco de distúrbios cardíacos e dos vasos sanguíneos (cardiovasculares).

Analgésicos adjuvantes são comumente usados para tratar dor crônica. Acredita-se que esses medicamentos funcionem alterando a forma como os nervos processam a dor (em vez de interromper diretamente a sensação de dor).

Os analgésicos adjuvantes mais comumente utilizados para as dores são

Antidepressivos (tais como amitriptilina, bupropiona, desipramina, duloxetina, nortriptilina e venlafaxina)

Medicamentos anticonvulsivantes (como gabapentina e pregabalina)

Anestésicos orais e tópicos

Opioides são usados somente se outros medicamentos e tratamentos (como fisioterapia) não forem eficazes. O uso de opioides é limitado porque eles podem ter efeitos colaterais, como transtorno de abuso de opioides (vício), respiração lenta (depressão respiratória) e morte devido a overdose. Opioides são mais frequentemente usados para tratar a dor moderada a intensa causada por câncer ou a outros distúrbios que encurtam a expectativa de vida (doenças terminais). Os opioides também são usados como parte dos cuidados paliativos para pessoas no final da vida.

Antes de prescrever opioides para qualquer tipo de dor crônica, os médicos consideram o seguinte:

Qual é a abordagem habitual de tratamento

Se há outros tratamentos que poderiam ser usados

Se a pessoa tem alto risco de efeitos colaterais com um opioide

Se a pessoa corre risco de mau uso ou abuso de um opioide ou se é provável que ela use o medicamento para outros fins (por exemplo, para vendê-lo)

Os médicos podem encaminhar o indivíduo para um especialista em dor ou a um psiquiatra especializado em abuso de substâncias se o risco de apresentar um problema for elevado. Por exemplo, os indivíduos que apresentam uma dependência geralmente necessitam de um encaminhamento.

Quando os opioides são receitados para dor crônica, os médicos explicam a natureza do distúrbio da pessoa (se conhecido) e os riscos e benefícios de outros possíveis tratamentos, incluindo medicamentos não opioides e nenhum tratamento. Os médicos perguntam à pessoa sobre seus objetivos e expectativas. Eles geralmente dão à pessoa informações por escrito que descrevem os riscos de tomar opioides. Depois que as pessoas discutem essas informações com seu médico e as entendem, é solicitado que assinem um termo de consentimento livre e esclarecido.

Quando os médicos receitam um opioide para dor crônica, eles explicam os riscos e efeitos colaterais dos opioides. As pessoas são aconselhadas a

Não ingerir bebidas alcoólicas ou tomar medicamentos ansiolíticos ou soníferos quando estiverem tomando o opioide

Tomar a dose recomendada no horário recomendado e não alterar a dose

Armazenar o opioide em um local seguro

Não compartilhar o opioide com ninguém

Entrar em contato com o médico se o medicamento as tornar sonolentas ou se apresentarem quaisquer outros efeitos colaterais (como confusão, constipação ou náuseas)

Eliminar os comprimidos não utilizados, conforme indicado

Manter naloxona (um antídoto dos opioides) à mão e aprender e ensinar aos familiares como administrá-la se ocorrer uma superdosagem de opioide

Se um opioide for receitado, os médicos têm práticas habituais para garantir a segurança da pessoa. Os médicos normalmente pedem que as pessoas recebam prescrições de opioides apenas de um médico e que retirem o medicamento sempre na mesma farmácia. Eles consultam a pessoa frequentemente para consultas de acompanhamento e monitoram o uso do medicamento para garantir que ele seja seguro e eficaz. Por exemplo, os médicos podem examinar periodicamente a urina da pessoa para determinar se o medicamento está sendo tomado corretamente. Eles também solicitam ao indivíduo que assine um acordo que especifica as condições necessárias para o uso de opioides, incluindo qualquer monitoramento que possa ser necessário.

No caso de pessoas com dor devido a câncer ou outro distúrbio terminal, as preocupações sobre os efeitos colaterais não devem limitar o uso de opioides porque os efeitos colaterais podem ser geralmente prevenidos ou tratados, e a dependência não é muito uma preocupação.