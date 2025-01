Doenças da junção craniocervical

Realinhamento, tração e imobilização das estruturas afetadas

Possivelmente cirurgia

Outros tratamentos dependendo da causa

Se as estruturas da junção craniocervical estiverem fazendo pressão no cérebro, na medula espinhal ou nos nervos, os médicos tentam realinhar (reduzir) a estrutura, usando tração ou manipulando a cabeça para posições diferentes. Essas técnicas podem aliviar a pressão. Depois que as estruturas são realinhadas, um dispositivo é usado para impedir a movimentação da cabeça e do pescoço (imobilizá-los).

Problemas que surgem subitamente ou pioram repentinamente requerem realinhamento imediato.

Geralmente, o realinhamento precisa de tração. A tração normalmente envolve um dispositivo que cerca e é fixado à cabeça (chamado de auréola ou anel). Pode ficar no lugar por 5 a 6 dias. Depois que as estruturas estiverem realinhadas, o anel do halo é preso a um suporte em volta do torso da pessoa. O colete, também chamado de “halo vest”, imobiliza o pescoço. Ele deve ficar no local por 8 a 12 semanas. Depois de ser aplicado, são feitas radiografias para se ter certeza de que as estruturas estejam bem presas no alinhamento correto.

Colete em halo Imagem

Anel do halo Imagem A imagem é uma cortesia de Depuy/Synthes.

Se a tração ou a manipulação não tiver efeito, é realizada a cirurgia para aliviar a pressão, estabilizar a estrutura ou ambos. Se a causa for artrite reumatoide, geralmente é necessária a cirurgia. Vários dispositivos, como placas de metal ou hastes com parafusos, são usados para prender bem as estruturas até que os ossos se juntam e ficam estáveis.

Se os problemas resultarem de um tumor ósseo que se disseminou (formou metástases), radioterapia e um colar rígido (colar cervical) para evitar que o pescoço se mova geralmente ajudam.

Se a causa for doença de Paget do osso, medicamentos como bifosfonatos (que aumentam a densidade óssea) ou calcitonina podem ajudar.