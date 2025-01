Exame neurológico

Um reflexo é uma resposta automática a um estímulo. Por exemplo, a parte inferior da perna treme quando o tendão sob a rótula recebe uma batida suave com um martelo de borracha. A via que um reflexo segue (arco reflexo) não envolve diretamente o cérebro. A via é composta pelo nervo sensitivo até a medula espinhal, as conexões nervosas na medula espinhal e os nervos motores atrás do músculo, causando uma sacudida no joelho.

O médico testa os reflexos para determinar se todas as partes nessa via estão funcionando. Entre os reflexos explorados com mais frequência está o patelar e outros semelhantes nos cotovelos e tornozelos.

O reflexo plantar pode ajudar o médico a diagnosticar anormalidades nas vias nervosas envolvidas no controle voluntário dos músculos. O teste é feito por meio do estímulo firme na parte lateral da planta do pé, com uma chave ou outro objeto que cause o menor incômodo possível. A resposta normal é os dedos curvarem-se para baixo, salvo nos bebês até cerca de 6 meses de idade. Se o primeiro dedo do pé se estender e os outros dedos se abrirem, é possível haver uma anomalia no cérebro ou na medula espinhal.

Testar outros reflexos pode oferecer informações importantes. Por exemplo, os médicos avaliam a extensão da lesão de uma pessoa comatosa observando o seguinte:

Se as pupilas contraem quando a luz incide nelas (reflexo pupilar leve)

Se os olhos piscam quando a córnea é tocada com um filete de algodão (reflexo corneano)

Como os olhos se movem quando a cabeça da pessoa vira ou quando é colocada água no canal do ouvido (teste calórico)

Se a pessoa apresenta um reflexo de vômito quando a parte posterior da garganta é tocada, por exemplo, com um abaixador de língua (reflexo de vômito)

Os médicos também verificam se o ânus se aperta (contrai) quando é levemente tocado (movimento conhecido como reflexo anal). Se esse reflexo estiver presente em um indivíduo paralisado após lesão na medula espinhal, a lesão pode ser não total, e a chance de recuperação é melhor do que se o reflexo estivesse ausente.