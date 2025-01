Considerações gerais sobre o acidente vascular cerebral

Há dois tipos principais de acidentes vasculares cerebrais:

Cerca de 80% dos acidentes vasculares cerebrais são isquêmicos, geralmente devido a uma artéria bloqueada, muitas vezes bloqueada por um coágulo de sangue. As células cerebrais, assim, privadas de fornecimento de sangue, não recebem oxigênio e glicose (carboidrato) suficiente, que são transportados pelo sangue. O dano resultante depende de quanto tempo as células cerebrais foram privadas de sangue. Se elas são privadas apenas por um breve período de tempo, as células cerebrais ficam estressadas, mas podem se recuperar. Se as células cerebrais são privadas por mais tempo, as células cerebrais morrem, e algumas funções podem ser perdidas, algumas vezes permanentemente. O tempo que as células cerebrais levam para morrer após serem privadas de sangue varia. Elas morrem depois de apenas alguns minutos em algumas áreas do cérebro mas não até mais de 30 minutos ou mais em outras áreas. Em alguns casos, após as células cerebrais morrerem, uma área diferente do cérebro pode aprender a desempenhar as funções anteriormente realizadas pela área danificada.

Ataques isquêmicos transitórios (AITs), às vezes chamados miniacidentes vasculares cerebrais, são muitas vezes um sinal de alerta de um acidente vascular cerebral isquêmico iminente. Eles são causados ​​por uma breve interrupção do fornecimento de sangue a uma parte do cérebro. Visto que o fornecimento de sangue se restabelece rapidamente, o tecido cerebral não morre, como acontece, em contrapartida, num acidente vascular cerebral, e a função cerebral é rapidamente restabelecida.

Os outros 20% dos acidentes vasculares cerebrais são hemorrágicos - devido ao sangramento dentro do cérebro ou ao redor dele. Neste tipo de acidente vascular cerebral, um vaso sanguíneo se rompe, o que interfere no fluxo de sangue normal e permite que o sangue vaze para o tecido cerebral ou ao redor do cérebro. O sangue que entra em contato direto com o tecido cerebral irrita o tecido e, com o tempo, pode levar à formação de tecido cicatricial, algumas vezes causando convulsões.