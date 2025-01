Análise e cultura do líquido articular

Exames de sangue

Às vezes, exames de escarro, líquido cefalorraquidiano e urina

Às vezes, radiografias, ressonância magnética (RM) ou ultrassonografia

Os médicos normalmente suspeitam do diagnóstico de artrite infecciosa em pessoas que têm artrite grave ou não explicada e em pessoas que têm outras combinações de sintomas que são conhecidos por ocorrerem em quem tem artrite infecciosa.

Geralmente, uma amostra de líquido articular é removida com uma agulha (procedimento chamado aspiração articular ou artrocentese) assim que possível. Ela é examinada para verificar se há aumento do número de leucócitos ou bactérias e outros organismos. O laboratório geralmente pode cultivar e identificar as bactérias responsáveis pela infecção a partir do líquido articular (procedimento chamado cultura), a menos que a pessoa tenha tomado antibióticos recentemente. No entanto, é difícil recuperar as bactérias que causam gonorreia, doença de Lyme e sífilis a partir do líquido articular. Se crescem bactérias na cultura, o laboratório, em seguida, testa quais antibióticos seriam eficazes.

Os médicos normalmente fazem exames de sangue, pois bactérias causando infecções articulares muitas vezes aparecem na corrente sanguínea. Escarro, líquido cefalorraquidiano e urina também podem ser examinados quanto à presença de bactérias para ajudar a determinar a fonte da infecção e determinar se a infecção está em qualquer outra parte do corpo.

Se os médicos suspeitarem que a artrite infecciosa é causada por gonococos, também são coletadas amostras da uretra, colo do útero, reto e garganta. Exames para infecção por clamídia nos genitais (outra infecção sexualmente transmitida) também são realizados, uma vez que muitas pessoas com gonorreia também apresentam infecção por clamídia.

Para facilitar a detecção e identificação das bactérias, os médicos podem analisar o líquido articular usando a técnica de reação em cadeia da polimerase (um tipo de teste de amplificação de ácidos nucleicos [nucleic acid amplification test, NAAT]) para detectar o DNA de gonococos e micobactérias.

Os médicos podem solicitar radiografias da articulação afetada para descartar outros quadros clínicos. Os médicos podem fazer uma ressonância magnética (RM) se a articulação não puder ser examinada ou aspirada facilmente. Também são feitas RM ou ultrassonografia para identificar acúmulos de líquido ou coleções de pus (abscessos).