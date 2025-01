Considerações gerais sobre a vasculite

Na maioria dos tipos de vasculite, o tratamento inicia-se pelo uso de um corticosteroide (geralmente prednisona) para reduzir a inflamação. Os corticosteroides são ocasionalmente associados a outros imunossupressores, como azatioprina, ciclofosfamida, metotrexato ou rituximabe. Os medicamentos utilizados para o tratamento de vasculite podem provocar efeitos colaterais. Assim, conforme a inflamação é controlada, as doses dos medicamentos podem ser lentamente reduzidas, o corticosteroide pode ser interrompido, e passa-se a utilizar imunossupressores menos potentes. É aplicada a dose mínima capaz de controlar os sintomas.

Quando a inflamação é controlada (chamada remissão), todos os medicamentos podem ser suspensos. Algumas pessoas permanecem em remissão por tempo indeterminado. Em outras pessoas, os sintomas voltam a ocorrer uma ou mais vezes (chamado recaída). Se as recaídas forem constantes, as pessoas podem precisar do uso de imunossupressores por tempo indeterminado. Algumas pessoas precisam tomar corticoides por um longo tempo.

Os efeitos colaterais, tais como a redução da densidade óssea (osteoporose), o aumento do risco de infecções, cataratas, hipertensão arterial, ganho de peso e diabetes, ocorrem com maior probabilidade quando os corticosteroides são tomados por longo tempo. Para ajudar a evitar a redução da densidade óssea, as pessoas são aconselhadas a usar suplementos de cálcio e vitamina D e são geralmente usados bifosfonato, como o alendronato, risedronato, ou ibandronato, para ajudar a aumentar a densidade óssea. Deve-se medir a densidade óssea periodicamente.