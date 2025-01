Osteoartrite (OA)

Exercícios adequados, incluindo exercícios de alongamento, fortalecimento e posturais, ajudam a manter a cartilagem saudável, aumentar a amplitude de movimento de uma articulação e, mais importante, fortalecer os músculos ao redor das articulações, para que possam absorver melhor o esforço. O exercício pode melhorar os sintomas articulares, bem como a mobilidade e a qualidade de vida de pessoas com osteoartrite do joelho e/ou quadril. Os médicos geralmente recomendam que as pessoas se exercitem na água (como em uma piscina); pessoas com dor mais intensa podem se beneficiar de exercícios de menor impacto.

Exercícios de alongamento devem ser feitos diariamente.

O exercício deve ser equilibrado com alguns minutos de descanso em caso de articulações dolorosas (a cada quatro a seis horas durante o dia), mas a imobilização de uma articulação tende mais a agravar a doença do que aliviá-la.

Usar cadeiras, poltronas, colchões e assentos de carro excessivamente macios pode piorar os sintomas.

As pessoas não devem colocar travesseiros sob os joelhos quando deitadas porque isto pode fazer com que os músculos do quadril e joelhos fiquem rígidos. (Essa recomendação contrasta com a recomendação de que as pessoas com dor lombar e ciática devem colocar um travesseiro entre os joelhos. Para tais pessoas, utilizar um travesseiro alivia o stress na região lombar e no quadril [consulte Ciática].)

Geralmente se recomenda usar os assentos do carro erguidos, usar cadeiras de encosto reto com assento relativamente alto (como cadeiras da cozinha ou sala de jantar), colchões firmes e placas na cama (disponíveis em muitas madeireiras), bem como usar sapatos com suportes ortóticos ou calçados esportivos.

Um elevador de assento sanitário pode ajudar as pessoas que têm osteoartrose dolorosa dos joelhos ou quadris a se levantarem mais facilmente e com menos desconforto, principalmente se seus músculos são fracos.

Para osteoartrite da coluna, exercícios específicos às vezes ajudam e podem ser necessários coletes ortopédicos para as costas quando a dor é grave. Os exercícios devem incluir tanto o fortalecimento muscular como exercícios aeróbicos de baixo impacto (como fazer caminhadas, natação, usar o aparelho elíptico e bicicleta estacionária). Se possível, as pessoas devem manter as atividades diárias normais e continuar a exercer suas atividades normalmente, como divertir-se e trabalhar. No entanto, pode ser necessário ajustar as atividades físicas para limitar o levantamento e a flexão de maneiras que possam agravar a dor da osteoartrite.

As medidas adicionais a seguir podem ajudar a aliviar a dor e ajudar as pessoas a viver com osteoartrite: