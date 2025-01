Diagnóstico de câncer

Depois de diagnosticar um câncer, exames de estadiamento ajudam a determinar a sua extensão em termos de localização, tamanho, invasão de estruturas próximas e disseminação para outras partes do corpo. Os pacientes com câncer mostram-se, por vezes, impacientes e ansiosos durante os exames de estadiamento, desejando o início imediato do tratamento. No entanto, o estadiamento permite que os médicos determinem o tratamento mais apropriado e ajudam a definir o prognóstico.

O estadiamento pode usar varreduras ou outros exames de imagem, como radiografias, TC, RM, cintilografias ósseas com materiais radioativos ou tomografia por emissão de pósitrons (PET). A escolha do(s) teste(s) de estadiamento depende do tipo de câncer. A tomografia computadorizada é utilizada para detectar um câncer em muitas partes do corpo, entre elas o cérebro, os pulmões e algumas partes do abdômen, como as glândulas suprarrenais, os gânglios linfáticos, o fígado e o baço. A RM é útil principalmente na detecção de cânceres do cérebro, dos ossos e da medula espinhal.

As biópsias são, muitas vezes, necessárias para confirmar a presença do tumor para fins de estadiamento e podem, por vezes, ser feitas juntamente com o tratamento cirúrgico inicial de um câncer. Por exemplo, durante uma laparotomia (uma cirurgia abdominal) para remover o câncer de cólon, um cirurgião remove gânglios linfáticos próximos para verificar a disseminação do câncer. Durante a cirurgia para câncer de mama, o cirurgião faz a biópsia ou remove um gânglio linfático localizado na axila (os primeiros gânglios linfáticos para os quais o câncer é provável de se disseminar, também chamado linfonodo sentinela) para determinar se o câncer de mama se disseminou para lá. Evidências da propagação, juntamente com características do tumor primário, ajudam o médico a determinar se é necessário tratamento adicional.

Quando o estadiamento se baseia somente nos resultados de biópsia inicial, exame físico e exames de imagem, o estadiamento é denominado estadiamento clínico. Quando o médico utiliza resultados de um procedimento cirúrgico ou biópsias adicionais, o estadiamento é denominado patológico ou cirúrgico. O estadiamento clínico e o patológico (cirúrgico) podem diferir.

Além dos exames de imagem, os médicos podem requisitar exames de sangue para ver se o câncer começou a afetar o fígado, ossos ou rins.