É possível que algumas alterações do sistema imunológico de pouca importância estejam presentes. Elas podem ser chamadas conjuntamente de desregulação do sistema imunológico. No entanto, nenhuma anormalidade é especificamente característica do distúrbio. As pessoas com síndrome da fadiga crônica não apresentam um problema clinicamente sério com seu sistema imunológico. As pessoas com síndrome da fadiga crônica não são imunocomprometidas e não correm maior risco de ter infecções. Nenhuma evidência indica que a causa seja alergias, embora aproximadamente 65% das pessoas com síndrome da fadiga crônica tenham relatado alergias anteriores. Nenhuma anormalidade hormonal ou transtorno de saúde mental demonstrou ter causado síndrome da fadiga crônica.