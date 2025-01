Riscos da radiação nos exames de imagem

As gestantes devem estar cientes de que a radiação dos exames de imagem apresenta riscos para o feto. Se a mulher precisar fazer um exame de imagem, ela deve informar ao médico que está ou pode estar grávida. O médico também leva em consideração a possibilidade de a mulher estar grávida e não saber disso. No entanto, a radiografia, caso necessária, pode ser realizada em gestantes. Durante os exames de diagnóstico, o técnico protege o feto da exposição à radiação, cobrindo o abdômen da mulher com um avental de chumbo.

O risco para o feto depende de

Quando, durante a gravidez, o exame é realizado

Que parte do corpo da mãe é alvo dos raios X

Durante a gravidez, o momento em que o risco é maior é quando os órgãos estão sendo formados, entre a 5.ª e a 10.ª semana de gestação. Nesse momento, a radiação pode causar defeitos congênitos. No início da gestação, o problema mais provável de acontecer é um aborto espontâneo. Depois da 10.ª semana, abortos espontâneos e defeitos congênitos significativos são menos prováveis.

As radiografias de partes do corpo da mãe que estão bem longe do feto, como pulsos e tornozelos, expõem o feto a menos radiação que radiografias de partes mais próximas, como a coluna lombar. Além disso, as radiografias de partes menores do corpo, como dedos das mãos e dedos dos pés, requerem menos energia de raios X do que as radiografias de partes maiores do corpo, como as costas e a pelve. Por causa disso, a radiografia que não envolve o abdômen tem pouco risco, independentemente de quando é realizada, sobretudo se uma proteção de chumbo for usada sobre o útero. Assim, se forem necessárias radiografias (por exemplo, para avaliar um osso fraturado), o possível benefício normalmente supera o possível prejuízo.