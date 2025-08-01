skip to main content
Vascular Lesions of the Skin

ByDenise M. Aaron, MD, Dartmouth Geisel School of Medicine
Reviewed ByJoseph F. Merola, MD, MMSc, UT Southwestern Medical Center
Reviewed/Revised Modified Aug 2025
Vascular lesions include acquired lesions (eg, pyogenic granuloma, nevus araneus, cherry angioma) and those that are present at birth (congenital vascular malformations) or arise shortly after birth (vascular birthmarks).

Vascular birthmarks include vascular tumors (eg, infantile hemangioma) and vascular malformations.

Vascular malformations are congenital, life-long, localized defects in vascular morphogenesis and include capillary (eg, nevus flammeus), venous, arteriovenous (eg, cirsoid aneurysm), and lymphatic malformations.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.