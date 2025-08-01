Vascular Lesions of the Skin

View Patient Education
Vascular lesions include acquired lesions (eg, pyogenic granuloma, nevus araneus, cherry angioma) and those that are present at birth (congenital vascular malformations) or arise shortly after birth (vascular birthmarks).
Vascular birthmarks include vascular tumors (eg, infantile hemangioma) and vascular malformations.
Vascular malformations are congenital, life-long, localized defects in vascular morphogenesis and include capillary (eg, nevus flammeus), venous, arteriovenous (eg, cirsoid aneurysm), and lymphatic malformations.