청소년의 물질 사용

국립 약물 남용 연구소(National Institutes on Drug Abuse , NIDA): 미국 국립보건원 내 기관으로, 물질이 뇌에 미치는 영향, 널리 사용되는 물질에 대한 사실, 관련 내용에 대한 링크 등 소아와 청소년 전용 정보 제공

약물남용 및 정신건강 관리국(Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA): 미국 보건복지부(U.S. Department of Health and Human Services) 내 기관으로, 미국 지역사회에 대한 물질 사용 및 정신 질환의 영향을 줄이기 위해 공중 보건 노력을 주도함