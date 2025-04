인체 면역결핍 바이러스(HIV) 감염의 항레트로바이러스 치료

AIDS 연구부(Office of AIDS Research) : HIV 관련 용어와 약물 데이터베이스를 포함한 미국 국립보건원(National Institutes of Health, NIH)으로부터의 정보

미국 에이즈 연구 재단(The American Foundation for AIDS Research) : 에이즈 연구 지원, HIV 예방, 치료 교육 및 옹호에 관한 자료

미국 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention, CDC): 예방으로 HIV 치료(HIV Treatment as Prevention): 면역체계 기능을 유지하고 질병을 예방하기 위해 체내 HIV 양을 줄이는 데 사용되는 항레트로바이러스 요법에 관한 환자 정보