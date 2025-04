(Centers for Disease Control and Prevention: 2019 Annual surveillance report of drug-related risks and outcomes—United States. Surveillance special report. Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Servicesも参照のこと。)

米国では,オピオイドは偶発的死亡および薬剤の致死的過量投与の主因となっている。致死的な過量投与のリスクは,オピオイド鎮痛薬がベンゾジアゼピン系薬剤と併用された場合に有意に高くなる。また,誤用,転用,および乱用(異常服薬行動)の頻度が増加している。

オピオイドの誤用(misuse)は,意図的に行われる場合と意図的ではない場合がある。誤用とは,医学的助言に反した使用や処方内容から逸脱した使用を広く指す。

転用(diversion)では,患者が他者に処方薬を売却または譲渡する。

乱用(abuse)とは,娯楽的あるいは治療以外の目的での使用(例,多幸感や他の向精神作用を得るため)を指す。

慢性疼痛に対してオピオイドを長期使用している患者の最大3分の1が,処方されたオピオイドを誤用(指示どおりに摂取しない)または乱用する可能性がある。

嗜癖(addiction)は,典型的には自制心の喪失と渇望が顕著に認められるが,実質的な害や悪い結果にもかかわらず衝動的に使用してしまう状態を指す。嗜癖の定義としては,耐性(同じ水準の鎮痛作用と効力を維持するのにより高い用量が必要になる)と離脱症状(薬剤の中止または有意な減量により離脱症状が発生する)を含めているものもある。しかしながら,これらの特徴はどちらもオピオイド治療で予想される生理的な影響であるため,オピオイド嗜癖を定義する上で有用でない。

用語として嗜癖よりもオピオイド使用症の方が望ましい。オピオイド使用症(opioid use disorder)は,医療以外の目的で長期にわたりオピオイドを強迫的に自己投与し,それにより有意な機能障害または苦痛が生じている場合と定義される。Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition(DSM-5)では,オピオイド使用症の診断に特有の基準が提示されている。オピオイド使用症の診断は,オピオイドの使用パターンが臨床的に有意な障害または苦痛を引き起こしており,かつ12カ月間に以下の2つ以上が認められる場合に下される:

意図していた量より多量に,または意図していた期間より長くオピオイドを使用している

オピオイドの使用量を減らすまたは制御することを持続的に望んでいるか,試みるがうまくいかない状態にある

オピオイドを入手または使用するために多大な時間を費やしている,またはオピオイドからの回復に多大な時間がかかっている

オピオイドを使用することを渇望しているか,オピオイドを使用することへの強い欲求または衝動がみられる

オピオイドを繰り返し使用しているために,仕事,家庭,または学校での義務を果たさなくなっている

オピオイドのせいで持続するまたは繰り返す社会的または対人関係上の問題が発生したり悪化したりしているにもかかわらず,オピオイドの使用を続けている

オピオイドが原因で,重要な社会的活動,仕事上の活動,または娯楽活動をやめたり減らしたりしている

身体的に危険な状況でもオピオイドの使用を継続する

オピオイドのせいで持続するまたは繰り返す,身体または精神疾患が発生したり悪化したりしているにもかかわらず,オピオイドの使用を続けている

オピオイドへの耐性が生じている

オピオイド離脱症候群がみられる

耐性および離脱(身体依存の発現に続発する)は,医師の適切な管理下でオピオイドを使用している患者でも発生することが予想される。したがって,オピオイド療法により医学的に管理されている患者にこれらの所見がみられる場合,オピオイド使用症の基準に該当するとはみなされない。

オピオイド使用症のリスクは以下の通り,使用頻度および用量に依存する(3):

0.004%:オピオイドの定期的使用なし

0.7%:低用量のオピオイド使用(< 36mg OME/日)

6.1%:高用量のオピオイド使用(> 120mg OME/日)

2~15%:その他の研究(用量による層別化なし)

オピオイド治療の処方を考慮する場合,特に長期の治療になる場合は,乱用および転用の危険因子について患者を評価し,意図的および不注意の誤用を予防するためのカウンセリングを行うべきである。オピオイド治療を開始する前に,医師はインフォームド・コンセントを取得し,患者がオピオイド使用症を発症するリスクを評価すべきである。

オピオイド使用症発生の危険因子としては以下のものがある:

患者のアルコールまたは薬物乱用歴

家族のアルコールまたは薬物乱用歴

主要な精神疾患(現在または過去)

向精神薬の使用

若年(45歳未満)

オピオイド使用症のリスクが高い患者を同定するのにスクリーニングツールが役立つ可能性があり,オピオイドリスクツール[opioid risk tool](ORT)が最も優れていると考えられる。しかしながら,オピオイドによる患者の治療が安全であるかどうか,リスクが低いかどうかを判定するのに十分なリスク評価ツールはない。したがって,オピオイド治療を受けている患者では,オピオイド治療が安全に用いられていることを確認するため,治療中は全例で綿密なモニタリングを行うべきである。

処方した薬剤された薬物が尿中に存在し,違法薬物が存在しないことを確認するために,ルーチンのモニタリングに定期的な抜き打ちの尿中薬物スクリーニングを含めるべきである。

抜き打ちのスクリーニングを導入すれば,異常な使用や誤用を同定できる可能性は高くなるが,これを診療機関のワークフローに組み込むのは容易ではない。現在では,以下のように尿中薬物スクリーニングを実施することが推奨されている:

最初の処方時

少なくとも年1回

リスクが高いか懸念が生じた場合はより頻回に

各州のPrescription Drug Monitoring Program(PDMP)の情報を活用して患者の規制薬物の使用歴を確認すべきである。現在,PDMPを用いたルーチンのスクリーニングを以下の通り行うことが推奨されている:

オピオイドを初めて処方するとき

補充のために再処方するとき,または少なくとも3カ月に1回

PDMPへの照会をルーチンに活用することで,1人の患者が1人の処方医と1つの薬局だけを利用していることを臨床医が確認するのに役立つ。

たとえオピオイド使用症発生の危険因子があるとしても,依然としてオピオイドによる治療が適切な場合もあるが,臨床医は乱用や嗜癖を予防するために,より厳重な対策を講じるべきである(4)。対策としては以下のものがある:

少量だけ処方する(補充のために頻回の受診が必要)

尿中薬物スクリーニングによりアドヒアランスをモニタリングする(すなわち,患者がその薬剤を服用しており,転用していないことを確認する)

処方箋の「紛失」を理由とする補充は受け付けない

経口剤を噛んだり,潰して注射したりすることによる乱用を防止する目的で開発された改変防止製剤(tamper-resistant formulation:TRF)のオピオイドを使用する

鎮痛に有用となる可能性があり,かつ鎮静および呼吸抑制のリスクに天井効果を示す(あらゆるオピオイド使用症の効果的な治療薬となる特性)ブプレノルフィン製剤を考慮する

問題のある患者は,疼痛管理の専門医や疼痛管理の経験が豊富な物質使用症の専門医への紹介が必要になることがある。

オピオイドを初めて処方する際には,患者に関連情報を提供すべきである。また,継続的に処方する薬剤の安全な使用を確保するために講じられる措置と,異常な使用,誤用,乱用,または転用(オピオイドの減量につながる)を示唆する履歴または評価結果(例,尿中薬物スクリーニング,処方薬物モニタリング)が判明した場合に講じられる措置を具体的に記した同意書への署名を医師が患者に求める。医師は患者とともに同意書を読み,何を求められているか患者が理解していることを確認すべきである。患者がオピオイドを使用するには,事前に同意書に署名して同意する必要がある。オピオイド以外による疼痛管理戦略が継続されること,ならびに物質使用症の専門家に紹介する可能性があることも,患者に伝えておくべきである。

患者がオピオイド使用症を発症した場合,処方医にはエビデンスに基づく治療(通常はブプレノルフィンまたはメサドンを用いる補助薬物療法と認知行動療法)を勧めて手配する責任がある。

他者による薬剤の誤用を防止するため,患者にはオピオイドを安全な場所に保管させ,未使用分は全て薬局に返却させるべきである。

全ての患者に対し,オピオイドとアルコールまたは抗不安薬との併用,ならびに用量を自己調節することのリスクについて,カウンセリングを行うべきである。