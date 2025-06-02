Panoramica sugli infortuni subacquei

Le lesioni correlate alle immersioni in acque profonde sono associate a un rischio relativamente elevato di lesioni gravi o di mortalità, spesso dovute agli effetti polmonari dell'aria compressa. Negli Stati Uniti, le lesioni correlate alle immersioni risultano in più di 1300 visite al pronto soccorso annualmente con 47 decessi per ogni 1000 di queste visite (1) Incidenti simili possono verificarsi in lavoratori in gallerie o cassoni (strutture impermeabili utilizzate per costruzioni), in cui viene impiegata aria compressa per eliminare l'acqua dal luogo di lavoro.
Molte lesioni sono correlate all'elevata pressione che si genera in profondità o nei cassoni, a causa del peso dell'acqua sovrastante sommato alla pressione atmosferica in superficie. A una profondità di 10 m, l'acqua del mare esercita una pressione equivalente alla pressione atmosferica standard a livello del mare, ovvero 1,03 kg/cm², 760 mmHg o 1 atmosfera assoluta (ATA); quindi, la pressione totale a quella profondità è di 2 ATA. Ogni 10 m in più di profondità la pressione aumenta di 1 ATA.
Il volume dei gas nei compartimenti corporei è inversamente correlato alla pressione esterna; un aumento o una riduzione del volume dei gas dovuti a una variazione della pressione esercitano forze fisiche dirette che possono avere effetti lesivi su vari tessuti corporei (barotrauma). La quantità di gas disciolti nel flusso sanguigno aumenta man mano che la pressione ambientale cresce. L'aumento del contenuto di gas può causare lesioni direttamente (p. es., narcosi da azoto, tossicità dell'ossigeno) o indirettamente durante la risalita, quando la decompressione del sangue o dei tessuti sovrasaturi rilascia bolle di azoto (malattia da decompressione). L'embolia arteriosa gassosa può manifestarsi per un barotrauma o decompressione. Il termine malattia da decompressione si riferisce alla malattia da decompressione o all'embolia arteriosa gassosa.
In alcuni disturbi medici, i sintomi diventano più probabili quando un paziente si trova in profondità, e ciò potrebbe essere invalidante o indurre disorientamento e in tal modo determinare l'annegamento (vedi tabella Specifiche controindicazioni mediche alle immersioni).
I medici negli Stati Uniti che si prendono cura di pazienti con lesioni da immersione o aria compressa possono contattare il Divers Alert Network: 919-684-9111 per le emergenze e 919-684-2948 per altre informazioni. Una consultazione da medico a medico può essere ottenuta presso la Duke Dive Medicine: 919-684-8111.
Altre lesioni correlate all'acqua, come annegamento e ipotermia sono discusse separatamente.
Riferimento
