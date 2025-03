Triclabendazolo o possibilmente nitazoxanide

Il trattamento della fascioliasi per i pazienti di età ≥ 6 anni è con 2 dosi di 10 mg/kg di triclabendazolo somministrato a 12 h di distanza, per via orale con il cibo. Nitazoxanide 500 mg per via orale 2 volte/die per 7 giorni può essere efficace, ma i dati sono limitati.

La terapia con il praziquantel è spesso fallimentare; non è raccomandata.

In alcuni pazienti, può essere utile estirpare i trematodi adulti dal tratto biliare mediante colangiopancreatografia retrograda endoscopica.

La prevenzione implica non mangiare il crescione o altre piante d'acqua dolce nelle regioni in cui F. hepatica è endemica. I familiari delle persone infette devono essere valutati per la fascioliasi.