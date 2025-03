Itraconazolo

Terbinafina

Spesso chirurgia o crioterapia

(Vedi anche Antifungini.)

L'itraconazolo è il farmaco più efficace per la cromoblastomicosi, sebbene non tutti i pazienti rispondano. La flucitosina viene talvolta aggiunta per prevenire le recidive. La flucitosina non deve essere usata in monoterapia.

Segnalazioni aneddotiche suggeriscono che il posaconazolo, il voriconazolo o la terbinafina possano anche essere efficaci.

L'amfotericina B è inefficace.

Per lesioni localizzate, l'asportazione chirurgica può essere curativa.

Terapie aggiuntive come la crioterapia sono spesso utili, anche se la risposta è lenta.