L'orchite è un'infezione dei testicoli, tipicamente correlata al virus della parotite. I sintomi sono il dolore e il gonfiore testicolare. La diagnosi è clinica. La terapia è sintomatica. Il trattamento antibiotico è indicato solo se viene identificata un'infezione batterica.

L'orchite isolata (ossia, un'infezione localizzata ai soli testicoli) è quasi sempre di origine virale e la maggior parte dei casi è dovuta alla parotite. Tra le cause rare sono comprese la sifilide congenita, la tubercolosi, la lebbra, le infezioni virali da echovirus, la coriomeningite linfocitaria, le infezioni da coxsackievirus, la mononucleosi, la varicella e le infezioni da arborvirus di gruppo B. La maggior parte delle orchiti batteriche è il risultato di una grave epididimite batterica estesa al testicolo (orchi-epididimite).

L'orchite si sviluppa nel 20-25% dei maschi con parotite; l'80% dei casi si verifica in pazienti di età < 10 anni. Due terzi dei casi sono unilaterali e un terzo bilaterale. Il 60% dei pazienti con orchite da parotite sviluppa atrofia in almeno un testicolo. L'atrofia non è correlata alla fertilità o alla gravità dell'orchite. L'incidenza di tumori non sembra essere aumentata. La fertilità è ridotta in un quarto dei maschi dopo un'orchite monolaterale e in due terzi dei maschi che hanno avuto una malattia bilaterale.

Orchi-epididimite Immagine DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Sintomatologia dell'orchite L'orchite parotitica monolaterale si sviluppa in maniera acuta tra il 4o e il 7o giorno dopo l'aumento di volume delle parotidi da parotite epidemica. Nel 30% di casi, la malattia si estende all'altro testicolo in 1-9 giorni. Il dolore può essere di qualsiasi grado di intensità. Oltre al dolore e al rigonfiamento dei testicoli, possono essere presenti sintomi sistemici come il malessere, la febbre, la nausea, la cefalea e le mialgie. L'esame obiettivo del testicolo rivela dolorabilità, aumento di volume e di consistenza del testicolo, nonché edema ed eritema della cute scrotale. Altre cause infettive producono una sintomatologia simile con una velocità di insorgenza e un'intensità che sono correlate alla loro patogenicità.

Diagnosi dell'orchite Valutazione clinica e indagini diagnostiche selettive

Ecocolordoppler per escludere altre cause di dolore e gonfiore scrotale acuto L'anamnesi e l'esame obiettivo in genere orientano la diagnosi di orchite. La diagnosi differenziale urgente di orchite rispetto alla torsione testicolare e alle altre cause di aumento volumetrico scrotale acuto e di dolore si consegue con l'ecocolordoppler. La diagnosi di parotite può essere confermata dalla ricerca degli anticorpi sierici con l'immunofluorescenza. Altri agenti infettivi possono essere identificati con l'urinocoltura o con i test sierologici.