Panoramica sulla funzione paratiroidea

Esistono tipicamente 4 ghiandole paratiroidi. Come suggerito dal nome, si trovano vicino alla tiroide nel collo, anche se il loro numero e posizione è abbastanza variabile. Queste ghiandole delle dimensioni di un pisello svolgono un ruolo vitale nel mantenimento del livello di calcio nell'organismo. (Vedi anche Ipercalcemia e Ipocalcemia.)

Le cellule paratiroidi producono, immagazzinano e secernono un ormone polipeptidico chiamato paratormone. Il paratormone possiede diverse funzioni, ma probabilmente la più importante consiste nel

Aumentare il calcio sierico

Le cellule paratiroidee sono sensibili alla diminuzione del calcio sierico e, in risposta, aumentano il rilascio di paratormone preformato in circolazione entro pochi minuti dall'abbassamento della concentrazione sierica del calcio.

Il paratormone aumenta acutamente il livello di calcio sierico mediante

Aumento dell'assorbimento renale e intestinale di calcio

Mobilizzazione rapida di calcio e fosfato dall'osso stimolando il riassorbimento osseo

L'escrezione renale di calcio, in genere, è parallela all'escrezione di sodio, ed è influenzata da molti degli stessi fattori che governano il trasporto del sodio nel tubulo prossimale. Tuttavia, il paratormone incrementa il riassorbimento tubulare distale del calcio indipendentemente dal sodio.

Anche il paratormone

Riduce il riassorbimento renale di fosfato e aumenta così le perdite renali di fosfato.

Con questo meccanismo, il paratormone (PTH) causa l'abbassamento del fosfato plasmatico a causa dell'aumento del calcio impedendo la precipitazione del fosfato di calcio nei tessuti del corpo

Il paratormone inoltre, aumenta il calcio sierico stimolando la conversione della vitamina D nella sua forma più attiva, il calcitriolo (1,25-diidrossicolecalciferolo). Questa forma di vitamina D aumenta la percentuale del calcio assunto con la dieta, che viene assorbita a livello intestinale. Nonostante l'aumentato assorbimento di calcio, aumenti protratti della secrezione di paratormone provocano generalmente un riassorbimento osseo netto poiché la funzione osteoblastica è inibita e l'attività osteoclastica è promossa. Il paratormone e la vitamina D agiscono entrambi come importanti regolatori della crescita e del rimodellamento osseo (vedi anche Carenza e dipendenza dalla vitamina D).

Il paratormone è rapidamente eliminato dalla circolazione dal fegato, che scinde il peptide intatto in frammenti terminali amminici e carbossilici. Questi frammenti vengono poi espulsi dai reni. I test radioimmunologici per questi frammenti sono stati i primi test disponibili per la diagnosi di iperparatiroidismo primario e il monitoraggio dell'iperparatiroidismo secondario a malattia renale, ma poiché il tasso di degradazione del paratormone varia con il livello di calcio e l'escrezione renale può essere ridotta in caso di malattia renale cronica avanzata, vengono utilizzati test di seconda generazione che misurano la molecola di paratormone intatta. Il paratormone aumenta l'adenosina monofosfato ciclico urinario. L'escrezione di adenosina-monofosfato nefrogeno è misurata per diagnosticare lo pseudoipoparatiroidismo.