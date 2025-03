Valutazione clinica

L'epatopatia congestizia viene sospettata nei pazienti che presentano insufficienza cardiaca destra, ittero, ed epatomegalia dolente. I risultati dei test di laboratorio sono moderatamente anormali: iperbilirubinemia non coniugata (bilirubina totale < 3 mg/dL [51,31 micromol/L]), aminotransferasi elevate (generalmente < 2-3 volte), e prolungamento di tempo di protrombina/rapporto internazionale normalizzato. Il liquido ascitico, se presente, è caratterizzato da un alto gradiente di concentrazione di albumina sierica-ascite (la concentrazione di albumina sierica meno la concentrazione di albumina ascitica]). I gradienti ≥ 1,1 g/dL (11 g/L) sono relativamente specifici nell'indicare un'ascite dovuta a ipertensione portale (1). Inoltre, un alto contenuto di proteine totali ascitiche (tipicamente > 2,5 g/dL [25 g/L]) più un gradiente di albumina sierica dell'ascite (SAAG) ≥ 1,1 g/dL (11 g/L) suggerisce un'epatopatia congestizia (2) e differenzia l'ipertensione portale dalla cirrosi (tipicamente proteina totale < 2,5 g/dL [25 g/L] più un SAAG ≥ 1,1 g/dL [11 g/L]).

Poiché le anomalie di laboratorio sono aspecifiche, il riconoscimento dell'epatopatia congestizia è in ultima analisi clinico. La malattia del fegato è più importante come indice della gravità dell'insufficienza cardiaca che come diagnosi di per sé.