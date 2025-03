Colangite sclerosante correlata alle IgG4

Colangiografia

Livelli di IgG4

Esami istologici

La colangite sclerosante IgG4-correlata (IgG4-SC) deve essere considerata in particolare nei pazienti con pancreatite associata a colangiopatia. La differenziazione accurata della colangite sclerosante correlata con le IgG4 (IgG4-SC) da altre forme di colangite sclerosante è fondamentale perché l'IgG4-SC richiede un trattamento diverso e ha risultati favorevoli. La diagnosi richiede un colangiogramma atipico, elevati livelli di IgG4 (nella maggior parte, ma non in tutti i pazienti) e caratteristiche istologiche rappresentative, tra cui un infiltrato linfoplasmocitario diffuso arricchito di plasmacellule IgG4-positive sia nelle pareti intra- ed extra-epatiche delle vie biliari, una fibrosi storiforme (fibrosi "a ruota di carro"), e strato epiteliale del dotto biliare conservato. Soprattutto nei pazienti anziani, la colangite sclerosante IgG4-correlata (IgG4-SC) può essere erroneamente diagnosticata come malattia epatobiliare maligna.