Panoramica sulle vitamine

University of Arkansas for Medical Sciences

Le vitamine possono essere

Liposolubili (vitamine A, D, E e K)

Idrosolubili (vitamine del gruppo B e vitamina C)

Le vitamine B comprendono la biotina, il folato, la niacina, l'acido pantotenico, la riboflavina (B2), la tiamina (B1), la B6 (p. es., piridossina) e le B12 (cobalamine).

Per i fabbisogni nutrizionali, le fonti, le funzioni, gli effetti delle carenze e la tossicità, i livelli ematici e le dosi terapeutiche abituali per le vitamine, vedi le tabelle Apporto giornaliero consigliato di vitamine e Fonti, funzioni ed effetti delle vitamine.

Il fabbisogno minimo giornaliero di vitamine e degli altri nutrienti è espresso come assunzione giornaliera raccomandata. Esistono 3 tipi di direttive sull'assunzione giornaliera raccomandata:

Apporto alimentare raccomandato (Recommended dietary allowance [RDA]): le RDA sono livelli medi di assunzione giornaliera di alimenti fissati per soddisfare le esigenze del 97-98% delle persone sane.

Adequate intake (assunzione adeguata): quando i dati per calcolare la dose giornaliera raccomandata non sono sufficienti, l'assunzione adeguata è basata su stime osservate, o determinate in via sperimentale, di assunzione di nutrienti da parte di persone sane.

Livello massimo tollerabile di assunzione: i livelli massimi tollerabili di assunzione sono la quantità massima di un nutriente che la maggior parte degli adulti può ingerire quotidianamente senza rischi di effetti avversi sulla salute.

Nei paesi con bassi tassi di insicurezza alimentare, carenze vitaminiche derivano principalmente dai seguenti:

Una lieve carenza di vitamina è frequente tra le persone anziane fragili e istituzionalizzate che hanno una denutrizione proteico-energetica.

Nei paesi con alti tassi di insicurezza alimentare, le carenze vitaminiche possono derivare dalla mancanza di accesso ai nutrienti.

Le carenze di vitamine idrosolubili (ad eccezione della vitamina B12) possono svilupparsi dopo settimane o mesi di denutrizione. Le carenze di vitamine liposolubili e di vitamina B12 possono richiedere > 1 anno per svilupparsi perché l'organismo le immagazzina in quantità relativamente grandi. L'assunzione di vitamine sufficiente per prevenire le carenze vitaminiche classiche (come lo scorbuto o il beriberi) potrebbe non essere adeguata alla salute ottimale. Questa rimane un'area di controversie e di ricerca attiva.

La dipendenza dalle vitamine è dovuta a un difetto genetico che interessa il metabolismo di una vitamina. In alcuni casi, dosi di vitamine fino a 1000 volte più elevate della quantità giornaliera di assunzione raccomandata migliorano il funzionamento della via metabolica alterata.

La tossicità vitaminica (ipervitaminosi) è causata solitamente dall'assunzione di megadosi di vitamine A, D, C, B6 o di niacina.

Dato che molte persone mangiano irregolarmente, gli alimenti da soli possono fornire quantità sub-ottimali di alcune vitamine. In questi casi, il rischio di alcuni tipi di cancro o di altre malattie può essere aumentato. Tuttavia, l'ultimo rapporto 2022 dell'US Preventive Services Task Force rileva che, dopo un'accurata revisione della ricerca scientifica, non vi sono prove sufficienti che gli integratori multivitaminici quotidiani o la supplementazione individuale di vitamine e minerali possano ridurre l'incidenza di cancro o prevenire le malattie cardiovascolari (1) negli adulti, non incinti, che vivono in città (comunità).

Tabella Apporto giornaliero consigliato di vitamine Tabella

Tabella Fonti, funzioni ed effetti delle vitamine Tabella

Tabella Potenziali interazioni vitamina-farmaco Tabella