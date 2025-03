Carenza di riboflavina

Supplementi di riboflavina orale e altre vitamine idrosolubili

A volte riboflavina somministrata per via parenterale

La riboflavina da 5 a 30 mg per via orale 1 volta/die in dosi frazionate viene somministrata fino alla guarigione. Anche le altre vitamine idrosolubili devono essere somministrate.

A volte la riboflavina viene somministrata per via parenterale come una vitamina in una preparazione multivitaminica.