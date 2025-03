Endocrinologia della riproduzione maschile

L'ipotalamo produce l'ormone di rilascio delle gonadotropine (gonadotropin-releasing hormone, GnRH), che è secreto in maniera pulsatile ogni 60-120 min. Il suo organo bersaglio, la ghiandola ipofisaria anteriore, risponde a ogni ondata di ormone di rilascio delle gonadotropine (gonadotropin-releasing hormone, GnRH) producendo una corrispondente onda di ormone luteinizzante (luteinizing hormone, LH) e, in minore misura, di ormone follicolo-stimolante (follicle-stimulating hormone, FSH). Se gli impulsi di ormone di rilascio delle gonadotropine (gonadotropin-releasing hormone, GnRH) non si verificano con ampiezza e frequenza appropriata e con la variazione diurna, si può instaurare l'ipogonadismo (ipogonadismo ipogonadotropo idiopatico). La stimolazione continua (al contrario di quella pulsatile) da agonisti dell'ormone di rilascio delle gonadotropine (gonadotropin-releasing hormone, GnRH) (p. es., come un trattamento per il cancro alla prostata avanzato) di fatto sopprime il rilascio ipofisario di ormone luteinizzante (luteinizing hormone, LH) e ormone follicolo-stimolante (follicle-stimulating hormone, FSH) e quindi la produzione di testosterone.

Le cellule di Leydig del testicolo rispondono all'ormone luteinizzante (luteinizing hormone, LH) producendo 5-10 mg di testosterone al giorno. I livelli di testosterone sono più alti nel primo mattino e più bassi durante le ore serali; in ogni modo negli anziani, questo pattern diurno può venir meno.

Il testosterone è sintetizzato dal colesterolo passando per numerose molecole intermedie, che comprendono il deidroepiandrosterone e l'androstenedione. Il testosterone circolante è per lo più legato a proteine per circa il 40%, fortemente legato alla globulina legante gli ormoni sessuali e per il 58% debolmente legato all'albumina. Pertanto, solo il 2% del testosterone circolante è biodisponibile come testosterone libero. Questo componente bioattivo del testosterone totale è responsabile delle caratteristiche maschili, della libido, delle ossa e della massa muscolare.

Circa il 4-8% di testosterone viene convertito a livello dei tessuti bersaglio in un metabolita più potente, il diidrotestosterone, per mezzo dell'enzima 5 alfa-reduttasi. Il diidrotestosterone ha importanti effetti trofici sulla prostata e media l'alopecia androgenica. Nei soggetti adulti, sono necessari adeguati livelli di testosterone intratesticolare per la spermatogenesi, ma il ruolo del diidrotestosterone nella spermatogenesi è poco chiaro.

Il testosterone e il diidrotestosterone hanno effetti sia metabolici che su altri bersagli, tra cui

Stimolare l'anabolismo proteico (aumentare la massa muscolare e la densità ossea)

Stimolare la produzione renale di eritropoietina (aumento della massa dei globuli rossi)

Stimolare le cellule staminali del midollo osseo (che modulano il sistema immunitario)

Causare effetti cutanei (ossia, produzione di sebo, crescita dei capelli)

Causare effetti neurali (ossia, interessando la sfera cognitiva, aumentando la libido e, eventualmente, l'aggressività)

Anche il testosterone è convertito in estradiolo dall'enzima aromatasi; l'estradiolo media la maggior parte delle azioni del testosterone su organi come scheletro e cervello.

Il testosterone, il diidrotestosterone e l'estradiolo esercitano un feedback negativo sull'asse ipotalamo-ipofisario. Nei maschi, l'estradiolo è il principale inibitore della produzione di ormone luteinizzante (luteinizing hormone, LH), mentre sia l'estradiolo che l'inibina B, un peptide prodotto dalle cellule testicolari di Sertoli, inibiscono la produzione di ormone follicolo-stimolante (follicle-stimulating hormone, FSH). In presenza di testosterone, l'ormone follicolo-stimolante (follicle-stimulating hormone, FSH) stimola le cellule di Sertoli e induce la spermatogenesi. Nella spermatogenesi, ciascuna cellula germinale (spermatogonio), localizzata vicino alle cellule di Sertoli, subisce una differenziazione in 16 spermatociti primari, ognuno dei quali genera 4 spermatidi. Ogni spermatide matura in uno spermatozoo. La spermatogenesi dura da 72 a 74 giorni e fornisce circa 100 milioni di nuovi spermatozoi ogni giorno. Una volta maturi, gli spermatozoi sono rilasciati nella rete testis, da dove migrano verso l'epididimo e, infine, nei dotti deferenti. La migrazione necessita di altri 14 giorni. Durante l'eiaculazione, gli spermatozoi si mescolano alle secrezioni provenienti da vescichette seminali, prostata e ghiandole bulbouretrali.