Gli aneurismi delle arterie periferiche sono delle ectasie segmentarie anomale a carico delle arterie periferiche causate dall'indebolimento della parete arteriosa.

(Vedi anche Aneurismi.)

Circa il 70% degli aneurismi delle arterie periferiche è costituito da aneurismi poplitei; il 20% da iliacofemorali. Gli aneurismi in queste sedi sono frequentemente associati ad aneurismi dell'aorta addominale e > 50% è bilaterale. La rottura è piuttosto rara, ma questi aneurismi possono causare tromboembolismo con occlusione arteriosa distale acuta. Gli aneurismi arteriosi periferici si verificano negli uomini molto più spesso che nelle donne (> 20:1); l'età media alla presentazione è di 65 anni. Gli aneurismi delle arterie che alimentano il braccio sono relativamente rari; possono causare ischemia degli arti, embolia distale e, quando si estendono all'arco aortico, ictus.

Gli aneurismi infetti possono svilupparsi in qualunque arteria, ma sono più frequenti nell'arteria femorale. Sono generalmente dovuti a salmonelle, stafilococchi, o Treponema pallidum che causa degli aneurismi sifilitici.

Le cause più frequenti degli aneurismi arteriosi periferici comprendono l'aterosclerosi, l'intrappolamento dell'arteria poplitea e gli emboli settici che causano gli aneurismi infetti.

Gli aneurismi delle arterie periferiche sono solitamente asintomatici al momento della diagnosi. La trombosi o l'embolia (o, raramente, la rottura dell'aneurisma) possono causare dolore, freddo, pallore, parestesie e/o assenza di polso a carico delle estremità. Gli aneurismi infetti possono causare dolore locale, febbre, malessere e perdita di peso.

La diagnosi viene effettuata tramite ecografia, angio-RM o TC. Gli aneurismi poplitei possono essere sospettati in presenza, all'esame obiettivo, di un'arteria dilatata e pulsante; la diagnosi viene confermata con gli esami strumentali radiologici.

Il rischio di rottura degli aneurismi degli arti è basso ma aumenta con l'aumentare del diametro sopra i 2 cm. Per gli aneurismi delle arterie degli arti inferiori, la riparazione chirurgica avviene spesso in elezione. L'indicazione chirurgica viene effettuata quando le arterie raggiungono il doppio delle normali dimensioni o quando il paziente è sintomatico. Tuttavia, la riparazione chirurgica è indicata in tutti gli aneurismi dell'arto superiore poiché sono a maggior rischio di complicanze gravi (p. es., tromboembolia). Il tratto arterioso colpito è escisso e sostituito con un innesto protesico. La percentuale di salvataggio dell'arto dopo la riparazione chirurgica va dal 90 al 98% nei pazienti asintomatici e dal 70 all'80% nei pazienti sintomatici.

In alcuni pazienti, è possibile una riparazione attraverso protesi endovascolare con stent.