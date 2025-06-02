Come eseguire l'artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea e interfalangea

L'artrocentesi delle articolazioni metacarpofalangee e interfalangee della mano consiste nella procedura di perforazione delle articolazioni delle dita con un ago per rimuovere il liquido sinoviale. La procedura descritta è applicabile a ciascuna di queste articolazioni.
(Vedi anche Valutazione del paziente con sintomi articolari e Valutazione della mano.)
Indicazioni dell'artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea e interfalangea
Diagnosi della causa di un versamento sinoviale (p. es., infezione, artrite indotta da cristalli)
Rimozione di un versamento sinoviale e/o iniezione di farmaci come parte del trattamento e per alleviare il dolore
Controindicazioni all'artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea e interfalangea
Controindicazioni assolute
Infezione della cute o dei tessuti più profondi nella sede prevista per l'inserimento dell'ago
Se possibile, deve essere utilizzato un sito di puntura alternativo e non infetto. Tuttavia, le articolazioni acutamente infiammate possono essere generalmente calde, dolenti ed eritematose, mimando così un'infezione extra-articolare e rendendo difficile la ricerca di un sito di inserzione non interessato. L'ecografia può essere utile; la visualizzazione di un versamento articolare mediante ecografia può rafforzare la decisione di eseguire l'artrocentesi nonostante l'eritema circostante. NOTA: se si sospetta fortemente un'artrite infettiva, l'artrocentesi deve essere eseguita indipendentemente dall'eritema o dai risultati ecografici negativi perché l'infezione articolare non deve essere tralasciata.
Complicanze dell'artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea e interfalangea
Le complicanze sono rare, e comprendono:
Infezione
Lesione a tendine, nervo o vasi sanguigni (puntura traumatica)
Apparecchiature per l'artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea e interfalangea
Soluzione antisettica (p. es., clorexidina, iodopovidone, alcol isopropilico), garze e guanti sterili
Traverse non sterili
Anestetico locale (p. es., lidocaina 1%, ago da 25-30 gauge, siringa da 3 mL)
Per l'aspirazione articolare, un ago da 25 mm (1 pollice) e 25 gauge e una siringa da 3 mL
Contenitori appropriati per la raccolta di liquidi per gli esami di laboratorio (p. es., conta cellulare, cristalli, colture)
Per l'iniezione terapeutica intra-articolare, una siringa contenente un glucocorticoide (p. es., triamcinolone acetonide 10 mg o metilprednisolone acetato 20 mg) e/o un anestetico a lunga durata d'azione (p. es., bupivacaina al 0,25%), un ago da 25 gauge, e una pinza emostatica per facilitare il cambio della siringa, se necessario
Considerazioni aggiuntive per l'artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea e interfalangea
Chiedere a un assistente di fornire la flessione e la trazione al dito o al pollice.
Solitamente il liquido sinoviale non si ottiene da un'articolazione metacarpofalangea o interfalangea che non è infetta o infiammata.
Le precauzioni standard, compreso l'uso della tecnica sterile, sono necessarie per prevenire la contaminazione microbica sia dello spazio articolare sia del liquido sinoviale aspirato.
Aspetti di anatomia rilevanti per l'artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea e interfalangea
L'ago aspirante viene inserito nella linea dell'articolazione lungo la porzione dorsale dell'articolazione, appena mediale o laterale al tendine estensore.
Posizionamento per l'artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea e interfalangea
Mettere il paziente seduto o in posizione supina con l'avambraccio fermo su un comodino e la mano pronata.
Le dita sono flesse; per l'articolazione metacarpofalangea, le dita sono flesse a livello dell'articolazione metacarpofalangea e per le articolazioni interfalangee, il paziente flette leggermente le dita.
Descrizione passo dopo passo della procedura per l'artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea e interfalangea
In primo luogo, il paziente deve estendere il dito. In questa posizione, palpare il versante dorsale dell'articolazione e il tendine estensore. Quindi chiedere al paziente di rilassare il dito. Applicare una trazione sul dito rilassato, che espande leggermente lo spazio articolare e rende visibile la linea articolare come depressioni cutanee, le aree per l'inserimento dell'ago, su entrambi i lati del tendine estensore. Questi punti di riferimento sono più evidenti sopra le articolazioni metacarpofalangee.
Appoggiare la mano su una traversa. Preparare l'area con un disinfettante cutaneo, come la clorexidina o lo iodopovidone, poi usare una salvietta imbevuta di alcol per rimuovere l'agente.
Posizionare un pomfo di anestetico locale sul sito di ingresso dell'ago utilizzando un ago da 25-30 gauge.
Chiedere al paziente di flettere le dita all'angolo appropriato per la puntura dell'articolazione.
Chiedere a un assistente di applicare una leggera trazione assiale al dito per facilitare l'ingresso dell'ago di aspirazione nello spazio articolare.
Aspirare l'articolazione con un ago da 25 gauge. Entrare nella cute perpendicolarmente dall'alto, a livello della linea articolare, appena mediale o laterale al tendine estensore, o dal lato con un angolo di 90° dall'alto. Orientare l'ago verso il centro dello spazio articolare (vedi figura Artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea e figura Artrocentesi dell'articolazione interfalangea prossimale). Tirare delicatamente indietro lo stantuffo mentre si avanza. Il liquido sinoviale entra nella siringa quando si accede all'articolazione.
Se l'ago colpisce l'osso, ritrarlo fin quasi alla superficie della pelle e quindi reindirizzarlo a un angolo diverso.
Drenare tutto il liquido dall'articolazione (di solito ≤ 1 mL).
Se devono essere somministrati farmaci intra-articolari (p. es., anestetico, glucocorticoidi), utilizzare una pinza emostatica per mantenere immobile il raccordo (mozzo) dell'ago mentre si rimuove la siringa contenente il liquido sinoviale e sostituirla con la siringa contenente il farmaco. Se l'ago è rimasto in posizione nello spazio articolare, non ci sarà resistenza all'iniezione del farmaco. Le iniezioni nelle articolazioni metacarpofalangea e interfalangea non devono superare i 0,5 mL di volume.
Dopo l'iniezione di un glucocorticoide, muovere l'articolazione per tutto il range di movimento per distribuire il farmaco in tutta l'articolazione.
Trasferire il liquido sinoviale nelle provette e in altri contenitori di trasporto per l'analisi del liquido sinoviale. Ispezionare il liquido alla ricerca di sangue e grassi.
Applicare una benda o una medicazione sterili adesive.
Artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea
Per l'artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea, inserire un ago da 25 gauge su entrambi i lati del tendine estensore dall'alto o con un angolo di 90° dall'alto, mentre si applica una leggera trazione al dito.
Artrocentesi dell'articolazione interfalangea prossimale
Per l'artrocentesi dell'interfalangea prossimale, inserire un ago da 25 gauge su entrambi i lati del tendine estensore dall'alto o con un angolo di 90° dall'alto, mentre viene applicata una leggera trazione distale all'articolazione.
Cure post-artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea e interfalangea
Ghiaccio, elevazione, e FANS per uso orale possono contribuire ad alleviare il dolore.
Se è stato somministrato un anestetico intra-articolare, bisogna prescrivere una limitazione dell'attività articolare per 4-8 h.
Se è stato somministrato un glucocorticoide intra-articolare, l'articolazione deve stare a riposo per circa 24-48 h.
Se il paziente ha eritema, dolore e/o gonfiore per un tempo > 12 h dopo la procedura, l'articolazione deve essere esaminata per possibili infezioni.
Avvertimenti ed errori comuni per l'artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea e interfalangea
Assicurarsi con attenzione del posizionamento ottimale prima della puntura articolare.
Attendere un tempo adeguato affinché l'anestesia locale abbia effetto prima di procedere.
Per evitare di danneggiare la sinovia e la cartilagine articolare, non far avanzare l'ago contro resistenza e non muoverlo una volta che inizia a drenare il liquido sinoviale.
Se la punta dell'ago deve essere spostata, estrarla prima fin quasi alla superficie cutanea e poi reindirizzarla; non tentare di cambiare l'angolo di inserimento mentre un ago è inserito nel tessuto.
Suggerimenti e trucchi per l'artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea e interfalangea
Si noti anche che calore, dolorabilità e eritema possono sovrapporsi a un'articolazione artritica acutamente infiammata, mimando un'infezione extra-articolare.
Quando si cerca di differenziare l'artrite infettiva dall'infezione delle strutture sovrastanti (una controindicazione all'artrocentesi), l'artrite infettiva è più probabile con quanto segue:
Versamento articolare
Dolore articolare circonferenziale e dolore/sensibilità capsulare
Dolore sia con movimenti delicati e passivi che con movimenti articolari attivi
Quando si ispeziona il liquido, considerare quanto segue:
L'emartro dovuto a una puntura traumatica tende ad essere non uniformemente sanguinolente e a coagularsi.
Può non esserci liquido aspirato visibile dalle piccole articolazioni. Tuttavia, la siringa deve essere ancora utilizzata per esprimere anche una gocciolina di liquido attraverso l'ago su un vetrino per la valutazione microscopica. Questo può essere sufficiente per documentare l'artrite associata a cristalli o aumentare il sospetto di infezione.