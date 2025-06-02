Come eseguire l'artrocentesi dell'articolazione metacarpofalangea e interfalangea

In primo luogo, il paziente deve estendere il dito. In questa posizione, palpare il versante dorsale dell'articolazione e il tendine estensore. Quindi chiedere al paziente di rilassare il dito. Applicare una trazione sul dito rilassato, che espande leggermente lo spazio articolare e rende visibile la linea articolare come depressioni cutanee, le aree per l'inserimento dell'ago, su entrambi i lati del tendine estensore. Questi punti di riferimento sono più evidenti sopra le articolazioni metacarpofalangee.

Se devono essere somministrati farmaci intra-articolari (p. es., anestetico, glucocorticoidi), utilizzare una pinza emostatica per mantenere immobile il raccordo (mozzo) dell'ago mentre si rimuove la siringa contenente il liquido sinoviale e sostituirla con la siringa contenente il farmaco. Se l'ago è rimasto in posizione nello spazio articolare, non ci sarà resistenza all'iniezione del farmaco. Le iniezioni nelle articolazioni metacarpofalangea e interfalangea non devono superare i 0,5 mL di volume.