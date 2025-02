Problemi di infertilità degli ovuli

CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine

Le donne possono presentare infertilità se il numero di ovuli nelle ovaie è basso e/o se gli ovuli non funzionano bene.

Il numero e la qualità degli ovuli può iniziare a diminuire all’età di 30 anni o anche prima e diminuisce rapidamente dopo i 40 anni.

I medici eseguono esami del sangue per misurare i livelli di ormoni coinvolti nel rilascio degli ovuli e/o un’ecografia delle ovaie per osservare e contare il numero di follicoli (piccole sacche piene di liquido che contengono gli ovuli).

Il trattamento dipende dalle circostanze e dall’età della donna e può includere l’uso di ovuli di un’altra donna, soprattutto se il soggetto ha superato i 42 anni.

(Vedere anche Panoramica sull’infertilità.)

Le ovaie contengono gli ovuli; tutti gli ovuli che una donna avrà nel corso della vita si trovano nelle ovaie dalla nascita. Successivamente non vengono prodotti nuovi ovuli. Il numero e la qualità degli ovuli (riserva ovarica) può iniziare a diminuire all’età di 30 anni o anche prima e diminuisce rapidamente dopo i 40 anni. Ma l’età non è l’unico motivo per il quale il numero e la qualità degli ovuli diminuisce, potrebbero sussistere infatti delle anomalie ovariche.

Nell’insufficienza ovarica primaria (a volte chiamata menopausa prematura) la quantità di ovuli nelle ovaie diminuisce a un’età più giovane. In alcune donne l’insufficienza ovarica primaria è all’origine delle mestruazioni irregolari o assenti.

Diagnosi dei problemi relativi agli ovuli Esami del sangue per misurare il livello di determinati ormoni

Ecografia Le donne con le seguenti caratteristiche possono essere valutate per problemi relativi agli ovuli: età di almeno 35 anni

intervento chirurgico alle ovaie

scarsa risposta ai farmaci per la fertilità (come le gonadotropine) che stimolano la maturazione e il rilascio di molteplici ovuli I medici possono misurare i livelli di ormone follicolo-stimolante e di estrogeni nel sangue in un determinato momento durante il ciclo mestruale. (L’ormone follicolo-stimolante stimola il rilascio degli ovuli, chiamato ovulazione.) Livelli innalzati di ormone follicolo-stimolante e livelli inferiori di estrogeni all’inizio del ciclo mestruale suggeriscono un problema degli ovuli. Gli esami più affidabili per diagnosticare problemi degli ovuli sono Esami del sangue per misurare i livelli di ormone antimulleriano (antimüllerian hormone, AMH), prodotto dai follicoli (le sacche piene di liquido che contengono gli ovuli)

Ecografia con un dispositivo ecografico posizionato all’interno della vagina (ecografia transvaginale) per osservare e contare il numero di follicoli Un basso livello di ormone antimulleriano indica che il numero di follicoli è basso. Un numero basso di follicoli (osservati e contati durante l’ecografia) indica che la gravidanza dopo la fecondazione in vitro è meno probabile, ma comunque possibile. Tuttavia, la gravidanza può essere possibile anche in presenza di risultati anomali degli esami.