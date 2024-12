Difetti della mascella

Esami di diagnostica per immagini

I medici diagnosticano questi difetti valutando il grado di sottosviluppo di mascella e mandibola mediante radiografie e tomografia computerizzata (TC) del viso.

Poiché nei difetti congeniti della mascella e della mandibola possono essere coinvolte anomalie genetiche, i bambini colpiti devono essere valutati da un genetista, un medico specializzato nella genetica (la scienza dei geni e del modo in cui certe qualità o tratti vengono trasmessi dai genitori alla prole). Possono essere effettuati test genetici di un campione di sangue del neonato per cercare anomalie cromosomiche e genetiche. Questi esami possono aiutare i medici a stabilire se la causa è una specifica malattia genetica e ad escluderne altre. In presenza di un disturbo genetico, le famiglie possono ottenere benefici dalla consulenza genetica.