Ascesso della prostata

Antibiotici

Drenaggio del pus

Il trattamento prevede gli antibiotici (ad esempio ciprofloxacina o trimetoprim-sulfametossazolo) e il drenaggio del pus dall’ascesso. Per drenare il pus, il medico può usare uno di due metodi. In uno, il medico introduce uno strumento nell’uretra e quindi perfora e drena l’ascesso. Nell’altro, il medico utilizza un ago cavo inserito nell’area tra lo scroto e l’ano (area perineale) per aspirare (risucchiare) il pus attraverso l’ago.