Il medico interviene nel modo seguente:

Instilla nell’orecchio perossido di idrogeno, glicerina oppure olio minerale per ammorbidire il cerume

Estrae il cerume utilizzando uno strumento apposito, uno strumento di aspirazione o l’irrigazione (irrigando l’orecchio con acqua per far fuoriuscire il cerume)

Se il condotto uditivo è stretto, il cerume è appiccicoso o denso, oppure se il condotto uditivo è interessato da un problema cutaneo a lungo termine, potrebbe essere possibile consultare un medico per una pulizia regolare del cerume per evitare ulteriori ostruzioni dell’orecchio.

Non cercare di rimuovere il cerume a casa con bastoncini cotonati, spille, matite o coni per l’igiene dell’orecchio: ciò non fa altro che spingere ancora più in fondo il cerume nel condotto uditivo e potrebbe danneggiare il timpano o causare un’infezione.