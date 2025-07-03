Gestione medica

Procedure ambulatoriali (monitoraggio endoscopico)

Interventi endoscopici

Chirurgia delle vie aeree a cielo aperto

Se la stenosi è causata da una malattia sistemica, la gestione della malattia di base può migliorare anche la stenosi. In altri casi, vengono prescritti farmaci per ridurre l’infiammazione o la cicatrizzazione. Possono includere, a seconda della causa, farmaci per il reflusso, steroidi per via inalatoria o orale, antibiotici e trattamenti con soluzione salina nebulizzata. Altri farmaci possono essere somministrati durante l’intervento chirurgico per migliorare gli esiti clinici.

Gli interventi ambulatoriali si basano su una procedura chiamata endoscopia, che utilizza una sonda flessibile a fibre ottiche per visualizzare e monitorare la malattia dei pazienti con stenosi laringotracheale. Gli interventi endoscopici possono includere l’uso di dilatatori rigidi e a palloncino per aprire le vie aeree ristrette, laser e crioterapia (applicazione mirata di temperature molto basse per rimuovere i tessuti colpiti) e talvolta innesti per ricostruire i tessuti trattati. Al momento dell’intervento possono essere iniettati farmaci per ridurre il tasso di ristenosi. Questi trattamenti vengono generalmente eseguiti in anestesia generale.

Il trattamento chirurgico, compresa la ricostruzione dell’area stenotica, viene spesso valutato nel trattamento della stenosi delle vie aeree. In alcuni casi può essere eseguito un intervento chiamato tracheotomia per “bypassare” (evitare) l’area stenotica e facilitare la respirazione. Se la tracheostomia sia temporanea (lasciata mentre il soggetto viene sottoposto ad altri interventi, ma poi rimossa) o permanente dipende dal grado di stenosi delle vie aeree e da altri fattori.