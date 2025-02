Per lo più, il pioderma gangrenoso inizia con un bozzo rosso che assomiglia a un brufolo o a una puntura d’insetto. Più di rado, inizia come una vescica. Il bozzo o vescica poi si trasforma in un’ulcera aperta e dolorante che si espande rapidamente. Le ulcere presentano un margine elevato scuro o viola. Esse possono unirsi e formare ulcere più grandi e spesso lasciano una cicatrice dopo la guarigione.

Spesso, i soggetti presentano febbre e una sensazione generale di malessere.

Pioderma gangrenoso Nascondi dettagli Questa immagine mostra una piaga aperta (ulcera) con bordo rilevato di colore bruno-violaceo sulla gamba. © Springer Science+Business Media

Il pioderma gangrenoso può manifestarsi anche in altre sedi, come la parete addominale attorno all’orifizio di una colostomia o ileostomia nei soggetti affetti da malattia infiammatoria intestinale, oppure sui genitali o sulle natiche. In alcuni soggetti con pioderma gangrenoso, sono colpite anche aree diverse dalla cute, come le ossa, i polmoni, il cuore, il fegato o i muscoli.