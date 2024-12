A volte un trattamento per alleviare il prurito

Anestetici per le vesciche orali

Talvolta farmaci antivirali

L’eritema multiforme si risolve spontaneamente, quindi in genere non è necessario un trattamento. Tuttavia, è utile trattare eventuali infezioni sottostanti.

Se il prurito è fastidioso, possono essere utili i trattamenti antipruriginosi standard, come anestetici e corticosteroidi per uso cutaneo e antistaminici per via orale.

Qualora la presenza di vesciche dolenti nella bocca renda difficoltosa l’alimentazione, si può applicare un liquido anestetico, come la lidocaina, all’interno della bocca. Se i soggetti non riescono comunque a mangiare o bere bene, vengono somministrati nutrienti e fluidi per via endovenosa.

I soggetti con recidive frequenti, soprattutto quando il medico sospetta che la causa possa essere l’herpesvirus, possono ottenere benefici assumendo un antivirale (come aciclovir, famciclovir o valaciclovir) ai primi segni di esordio.