In che modo i medici trattano i linfagiomi?

In genere non è necessario il trattamento.

L’intervento chirurgico per rimuovere i linfagiomi non è raccomandato. I linfangiomi crescono in profondità, si allargano sottopelle e tendono a ricrescere dopo l’intervento chirurgico.