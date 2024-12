Reazioni da fotosensibilità

Si conoscono oltre 100 sostanze che, se ingerite o applicate sulla pelle, causano reazioni dovute al sole sulla pelle. Un numero limitato causa la maggior parte delle reazioni (vedere la tabella Alcuni farmaci e sostanze che sensibilizzano la pelle alla luce solare). Esistono 2 tipi di fotosensibilità chimica: la fototossicità e la fotoallergia.

In caso di fototossicità, le persone provano dolore e sviluppano arrossamento, infiammazione e talvolta discromie di colore marrone o azzurro-grigio in aree della pelle che sono state esposte alla luce solare per un breve periodo di tempo. Questi sintomi somigliano a quelli delle ustioni solari, ma la reazione è diversa, perché si verifica soltanto dopo che la persona ha ingerito certi farmaci (come le tetracicline o i diuretici) o certi composti chimici oppure dopo averli applicati sulla pelle (come il profumo e il catrame di carbone). Alcune piante (come il lime, il sedano e il prezzemolo) contengono composti detti furanocumarine, che rendono la pelle di alcune persone più sensibile agli effetti della luce UV. Questa reazione viene chiamata fitofotodermatite. Tutte le reazioni fototossiche compaiono soltanto su aree della pelle che sono state esposte al sole. Solitamente, si sviluppano entro poche ore dall’esposizione al sole.

In caso di fotoallergia, si sviluppa una reazione allergica che causa arrossamento, formazione di squame e talvolta vesciche e macchie che somigliano all’orticaria. Questo tipo di reazione può essere causata dalle lozioni dopobarba, dagli schermi solari e dai sulfamidici. Le sostanze che causano fotoallergia sono in grado di farlo soltanto dopo che la persona è stata esposta sia alla sostanza sia alla luce del sole (questo avviene perché è la luce del sole a rendere la sostanza in grado di scatenare la fotoallergia). Le reazioni fotoallergiche possono interessare anche aree della pelle che non sono state esposte al sole. Solitamente, si sviluppano entro 24-72 ore dall’esposizione.