Quasi un terzo degli adulti americani soffre di carenza di ferro. Il ferro è necessario per produrre emoglobina, la sostanza all’interno dei globuli rossi che trasporta l’ossigeno in tutto l’organismo. Tra i sintomi comuni della carenza di ferro vi sono difficoltà di concentrazione e affaticamento. Tuttavia, le persone che manifestano questi sintomi possono pensare che siano dovuti ad altre cause e non adottano misure atte a contrastare la carenza di ferro sottostante. Se non tenuta sotto controllo, la carenza di ferro può portare ad anemia da carenza di ferro. I sintomi dell’anemia da carenza di ferro tendono a svilupparsi gradualmente e sono simili ai sintomi causati da altri tipi di anemia. Tali sintomi includono spossatezza, debolezza, respiro affannoso e pallore. Con livelli di ferro molto bassi, alcune persone possono manifestare sintomi di picacismo (desiderio di mangiare sostanze non alimentari, come ghiaccio, terra, vernice o gesso).

La gestione dell’anemia da carenza di ferro inizia identificando e curando la causa della carenza di ferro, dopodiché solitamente si interviene reintegrando le riserve di ferro dell’organismo. Ecco un approfondimento su alcune delle cause più comuni di anemia da carenza di ferro e su cosa ci si può attendere quando la malattia viene trattata.

Causa n. 1 – Perdita generalizzata di sangue

Negli adulti, la carenza di ferro è dovuta nella maggior parte dei casi a perdite di sangue. Le cause di tali perdite possono essere diverse. Una ferita o un trauma possono causare perdite emorragiche significative per un breve periodo di tempo. Nelle donne che hanno il ciclo mestruale il sanguinamento mestruale è la causa più comune di carenza di ferro. In alcuni casi, il sanguinamento mestruale può non essere considerato una causa nei soggetti giovani. Negli uomini e nelle donne in post-menopausa la carenza di ferro in genere indica un sanguinamento, spesso nell’apparato digerente, dovuto, ad esempio, a ulcera emorragica o polipi del colon. Il sanguinamento cronico dovuto al tumore del colon è una causa grave di carenza di ferro nei soggetti di mezza età e negli anziani.

Causa n. 2 – Assorbimento ridotto

La diminuzione dell’assorbimento del ferro nel tratto digerente, il cosiddetto “malassorbimento”, può derivare da svariate patologie. La celiachia è un disturbo comune che è causa di malassorbimento. Altre possibili cause possono essere interventi bariatrici e di rimozione intestinale, nonché malattie genetiche rare.

Causa n. 3 – Dieta inadeguata/incremento del fabbisogno

Negli Stati Uniti, raramente l’anemia deriva da un apporto carente di ferro poiché molti alimenti sono addizionati con esso. Tuttavia, per alcune popolazioni con un fabbisogno di ferro maggiore, una dieta con un apporto limitato di ferro può portare a una carenza di ferro e persino all’anemia da carenza di ferro. Le donne in gravidanza, che spesso iniziano il loro percorso di maternità con riserve di ferro lievemente ridotte, presentano un aumento del fabbisogno di ferro. Con l’avanzare della gravidanza, l’aumento del volume di sangue e delle necessità del feto può portare a una carenza di ferro, che talvolta può essere associata o meno ad anemia. Anche neonati e bambini piccoli possono essere a rischio di carenza di ferro come conseguenza del regime dietetico, soprattutto se sono particolarmente schizzinosi o consumano una quantità elevata di latticini.

Causa n. 4 – Dialisi

I soggetti in dialisi a seguito di insufficienza renale, specialmente quelli che assumono farmaci che stimolano l’organismo a produrre globuli rossi (agenti stimolanti dell’eritropoiesi),possono essere a rischio di carenza di ferro. In genere, questi soggetti vengono monitorati di prassi per verificare la carenza di ferro.

Diagnosi e trattamento dell’anemia da carenza di ferro

È meglio pensare alla carenza di ferro come a uno scenario. L’anemia può essere la conseguenza più grave, ma la carenza di ferro va affrontata anche se il soggetto non è ancora anemico. L’anemia viene diagnosticata con esami del sangue di routine noti come “emocromo”. La diagnosi di carenza di ferro è un po’ più complessa. Il parametro che esprime più accuratamente la carenza di ferro è la misurazione del livello ematico della ferritina (la proteina di deposito del ferro). Un basso livello di ferritina indica una carenza di ferro. Tuttavia, a volte i livelli di ferritina sono fuorvianti, perché possono risultare falsamente elevati (e quindi apparire nella norma) in caso di danno epatico, infiammazioni, infezioni o tumori. Le persone devono sincerarsi che i medici siano a conoscenza di eventuali altre patologie, perché alcune di queste potrebbero influenzare i risultati dei test.

Una volta identificata, il trattamento della carenza di ferro consiste nell’affrontarne la causa, compreso l’arresto della perdita di sangue, e nella sostituzione del ferro perso nell’organismo. Per la maggior parte dei soggetti, una dieta ricca di ferro (che prevede cibi come carni, crostacei, frutta secca, cereali, verdure a foglia e fagioli) non è sufficiente a reintegrare le riserve di ferro ed è necessaria un’integrazione per via orale o endovenosa.

Cosa sapere sull’assunzione di integratori orali a base di ferro

La terapia con ferro per via orale consente di correggere l’anemia di solito in circa 6 settimane (ma il tempo necessario per reintegrare le scorte di ferro potrebbe essere superiore), anche dopo che il sanguinamento è cessato. La somministrazione di ferro di solito avviene per via orale. Gli integratori di ferro rendono le feci scure o nere e spesso causano costipazione.

Gli integratori di ferro sono noti per causare problemi digestivi, tra cui gonfiore, crampi e costipazione. La buona notizia è che la maggior parte dei medici ne consiglierà l’assunzione a giorni alterni, cosa che può aiutare l’assorbimento e ridurre gli spiacevoli effetti collaterali. I soggetti che intendono iniziare ad assumere integratori di ferro devono parlare con il proprio medico di allergie ed effetti collaterali prima di cominciare il trattamento. Il medico può fornire diverse formulazioni di ferro e, a volte, altri trattamenti come emollienti delle feci o vitamina C, che possono aiutare a limitare i sintomi digestivi spiacevoli.