Alcune persone hanno difficoltà di respirazione dovute a malattie che interessano le vie aeree, come l’asma. I farmaci per questi sintomi respiratori possono essere somministrati per inalazione.

Gli inalatori predosati contengono il farmaco in un contenitore pressurizzato. Per usare l’inalatore, si inspira profondamente premendo il contenitore e inspirando lentamente per circa 5 secondi. Quindi si trattiene il respiro per 10 secondi, prima di espirare lentamente. Questa sequenza viene definita una “nebulizzazione”. Il medico prescriverà il dosaggio per ciascun utilizzo.