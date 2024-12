I DAE sono semplici da usare. La Croce Rossa e altre organizzazioni offrono corsi di formazione per l’uso del DAE, La maggior parte dei corsi dura solo qualche ora; tuttavia è possibile utilizzare un DAE anche senza aver mai partecipato a un corso di addestramento. Differenti tipi di DAE vengono utilizzati in modo diverso. Le istruzioni sono scritte sul DAE; i DAE più moderni usano anche istruzioni vocali per guidare l’utilizzatore in ogni fase. I DAE sono disponibili in molti luoghi pubblici di aggregazione, come stadi, aeroporti e sale da concerto. I soggetti ai quali il medico notifica il probabile sviluppo di fibrillazione ventricolare che non possiedono un defibrillatore impiantato possono acquistare un DAE per uso domiciliare da parte dei familiari, che devono essere addestrati al suo uso (in Italia può usare il DAE solo il personale autorizzato).