Continuità di cura per gli anziani

Ricevere assistenza da vari medici e da altri operatori sanitari può interrompere la continuità di cura di un soggetto. Ad esempio, un operatore sanitario potrebbe non disporre di informazioni aggiornate e accurate sulle cure prestate o consigliate da altri colleghi. Questo operatore sanitario potrebbe non conoscere i nomi degli altri medici coinvolti, potrebbe non pensare di contattarli o potrebbe scoprire che mettersi in contatto è logisticamente difficile. Le informazioni sanitarie potrebbero essere comunicate in modo errato o essere fraintese, soprattutto quando i pazienti anziani presentano disturbi che influenzano la capacità di linguaggio, la vista o la funzione mentale (cognitiva) non consentendo loro di comunicare in modo efficace. Il soggetto può menzionare un dettaglio importante a un operatore sanitario, ma non agli altri.

Per garantire che le cure siano continue (e ottimali), tutti i medici coinvolti devono disporre di informazioni complete, aggiornate e accurate su quanto eseguito da altri operatori sanitari, in particolare riguardo agli esami condotti e ai farmaci prescritti. Quando tali informazioni sono mancanti o comunicate in modo non corretto, è possibile che si verifichino le seguenti conseguenze:

Gli esami diagnostici possono essere ripetuti inutilmente.

Possono essere prescritti farmaci o altri trattamenti non appropriati.

Possono non essere adottate misure preventive in quanto ogni operatore sanitario presume che lo abbia fatto qualcun altro.

Medici diversi possono avere opinioni diverse sulle cure di un paziente. Ad esempio, i medici di un ospedale possono essere in disaccordo con il medico di base di un paziente riguardo alla necessità di eseguire un intervento chirurgico o alla necessità di recarsi presso una casa di cura dopo la dimissione. Il paziente e i familiari potrebbero essere sopraffatti e confusi dalle differenze di opinione tra i vari medici.

I pazienti che assumono molti farmaci su prescrizione, come accade comunemente nel caso degli anziani, possono ritirare i farmaci presso farmacie diverse (ad esempio quella più vicina allo studio medico di ogni specialista). Quando sono coinvolte farmacie diverse, è possibile che non tutti i farmacisti siano conoscenza di tutti i farmaci assunti da un paziente, ignorando pertanto se un farmaco di nuova prescrizione possa interagire negativamente con uno già in uso.