L’entità del dolore durante il travaglio varia. Alcune donne hanno bisogno di un analgesico più di altre durante il travaglio. Seguire corsi di preparazione al parto durante la gravidanza e avere una persona di sostegno può aiutare a sentirsi più a proprio agio durante il travaglio e può ridurre il bisogno di analgesici.

Durante la gravidanza verrà discusso con il proprio medico o l’ostetrica che tipo di sollievo dal dolore si desidera. Gli analgesici durante il travaglio comprendono:

Farmaci analgesici oppioidi, come la morfina o il fentanil, per via EV che rendono la paziente più confortevole, ma possono causare un rallentamento eccessivo della respirazione del bambino se assunti troppo a ridosso dell’espulsione

Un blocco epidurale, ovvero un’iniezione di un anestetico locale o di un analgesico a livello lombare per anestetizzare i nervi che circondano il midollo spinale

Il blocco di un nervo, nel quale il medico inietta un anestetico nella vagina per bloccare i segnali del dolore dai nervi principali

Anestesia locale, iniezioni di un anestetico intorno all’esterno della vagina prima della fuoriuscita del neonato

Il parto naturale utilizza tecniche di rilassamento e di respirazione, invece di farmaci per controllare il dolore del travaglio e ridurre la necessità di farmaci per alleviare il dolore. Alcune donne che hanno un parto naturale non usano alcun farmaco per alleviare il dolore. Per prepararsi, la gestante e la persona di sostegno di solito seguono corsi di preparazione al parto nell’arco di diverse settimane, per imparare a conoscere il travaglio e come respirare e rilassarsi durante il suo decorso.