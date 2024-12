CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

I FATTI IN BREVE

Il meconio è costituito dal materiale presente nell'intestino del neonato quando è ancora nell’utero (un bambino non nato si chiama feto). Anche se non assume cibo, il feto ingerisce il liquido amniotico in cui galleggia, e che va a formare il materiale appiccicoso di colore verde scuro nell’intestino.

Aspirazione significa inspirare del materiale nei polmoni.

Che cos’è la sindrome da aspirazione di meconio? Se, subito prima della nascita, subisce stress, un feto può evacuare meconio nel liquido amniotico. La sindrome da aspirazione di meconio si verifica quando un feto inala liquido amniotico pieno di meconio. L’inalazione di liquido amniotico puro non è dannosa. Tuttavia, se il liquido contiene meconio, quest’ultimo può ostruire le vie respiratorie del bambino e irritare i polmoni. I neonati hanno problemi di respirazione

Respirano rapidamente, gemendo durante l’espirazione, e possono presentare una pelle bluastra

I medici possono dover inserire un tubo respiratorio nella trachea del bambino, e potrebbero doverlo collegare a un ventilatore

La maggior parte dei neonati sopravvive, ma le probabilità di soffrire di asma più avanti nella vita aumentano

Quali sono i sintomi della sindrome da aspirazione di meconio? I sintomi includono: Respirazione accelerata

apparente fatica a respirare

gemiti durante l’espirazione

pelle bluastra a causa dei bassi livelli di ossigeno

Come viene diagnosticata la sindrome da aspirazione di meconio nel bambino? Il medico sospetta la sindrome da aspirazione di meconio se, al momento del parto, è presente meconio nel liquido amniotico e il bambino ha problemi di respirazione. Inoltre può ordinare: Radiografia del torace