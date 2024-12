Il medico formula la diagnosi in base a:

La descrizione di ciò che è accaduto

Un esame del bambino che non evidenzia alcuna anomalia

Se l’esame del bambino non è normale o se ciò che è accaduto non corrisponde a un tipico episodio di apnea, i medici possono eseguire alcuni test per accertare che il bambino non presenti altri disturbi. Possono eseguire esami del sangue, un ECG (elettrocardiogramma) e un test delle onde cerebrali (elettroencefalogramma o EEG).