I bambini affetti da dislessia in età prescolare possono:

iniziare a parlare più tardi rispetto agli altri bambini della stessa età

avere difficoltà a pronunciare, scegliere e sostituire le parole

avere difficoltà a ricordare i nomi di lettere, numeri, colori e immagini

I bambini affetti da dislessia in età scolare possono avere difficoltà a:

fondere i suoni

fare rime con le parole

riconoscere il numero di suoni nelle parole e a metterli nel giusto ordine

suddividere le parole in suoni

Molti bambini dislessici confondono le lettere di aspetto simile, come la b e la d o la w e la m o la n e la h. Possono anche invertire le lettere di una parola che stanno scrivendo, per esempio scrivere on anziché no. Questo non è sempre un segno di dislessia, perché anche molti bambini piccoli non dislessici commettono questi errori nelle prime classi elementari.