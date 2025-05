La schizofrenia può insorgere all’improvviso (in pochi giorni o settimane) o lentamente (nell’arco di diversi anni).

I soggetti con schizofrenia spesso presentano:

Deliri

Allucinazioni

I deliri sono convinzioni che non sono vere. Tuttavia, i deliri nella schizofrenia non sono semplici idee sbagliate. Molte persone credono in cose che altri non credono che siano vere, ma nella schizofrenia, le persone credono in alcune cose anche se ci sono prove evidenti del fatto che siano sbagliate o irrealistiche. Ad esempio, possono credere che:

I passaggi di libri, giornali o testi delle canzoni parlino di loro

Gli altri possano leggere nella loro mente o che i loro pensieri siano trasmessi agli altri

Altre persone le abbiano prese di mira

Sono personaggi famosi come Gesù o il presidente

Le allucinazioni si riferiscono al sentire, vedere, assaporare o provare fisicamente cose inesistenti. Sentire delle voci è la forma di allucinazione più comune. Spesso le voci dicono cose cattive sulla persona oppure impartiscono degli ordini.

Gli altri sintomi di schizofrenia includono:

Mostrare poche emozioni o assenza di emozioni

Parlare molto poco, incluso il rispondere a domande con 1 o 2 parole

Perdita d’interesse nelle attività

Mancanza d’interesse per il rapporto con altre persone

Pensiero confuso

Discorso sconnesso

Problemi nel prestare attenzione o nel ricordare le cose

La schizofrenia non si traduce solo in pensieri e comportamenti insoliti. La schizofrenia causa sintomi abbastanza gravi da causare problemi a casa, sul lavoro e con gli altri.

Circa 1 persona su 5 con schizofrenia tenta di uccidersi e molti pensano di farlo.

Sebbene i soggetti schizofrenici possano avere reazioni emotive e talvolta far paura, hanno solo una tendenza leggermente maggiore ad essere violenti rispetto agli altri.