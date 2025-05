Quali sono le cause dell’HHS?

Quali sono le cause dell’HHS?

L’HHS è causato da livelli glicemici molto elevati, di solito in soggetti affetti da diabete di tipo 2. Di solito, i soggetti con diabete di tipo 1 non sviluppano HHS. Possono invece sviluppare chetoacidosi diabetica. I livelli glicemici estremamente elevati possono far sì che si urini molto più del solito. Ciò causa una grave disidratazione e rende il sangue più concentrato.

Un soggetto ha una maggiore predisposizione a sviluppare HHS se è affetto da diabete di tipo 2 e: