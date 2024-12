Le persone solitamente non si rendono conto di avere un disturbo della personalità. Spesso non cercano aiuto per conto proprio, sono invece gli amici, i familiari o i consultori sociali che li rinviano per assistenza quando il loro comportamento causa problemi.

Per stabilirlo con certezza, il medico di solito cerca di parlare con i familiari del paziente. Dopo aver ottenuto il quadro completo, può verificare quale sia il disturbo della personalità di cui soffre il soggetto.